Гороскоп на 5-11 августа: кого ждут неприятности

У многих знаков Зодиака позади остается напряженная полоса. Эта неделя будет наполнена очень удачными событиями, везение будет сопутствовать всем, кто активно действует, проявляет мудрость, великодушие.

По словам астролога Любови Шехматовой, некоторым знакам необходимо будет подумать и постараться решить все свои проблемы, пишет "Golos.ua".

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ОВЕН

Не нужно зацикливаться на разных проблемах. Вся эта неделя будет наполнена яркими эмоциями и весельем. Постарайтесь не нарушать правил и думайте о морали. Кроме того, вам следует прислушиваться к желаниям других людей и по возможности исполнять их.

ТЕЛЕЦ

Тельцам следует на этой неделе уделить время своей семье. Проводите время с близкими, обустраивайте семейное гнездышко, устройте ужин и пригласите всех родственников. Держите под контролем свои эмоции и наслаждайтесь жизнью. Кроме того, вам следует заняться самообразованием.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте инициативными, завязывайте интересные знакомства. Общение с людьми пойдет вам на пользу. Любознательность для вас сейчас является фундаментальным источником мотивации к действиям, заряжает энтузиазмом, превозносит дух, толкая на масштабные дела.

РАК

Живите на полную катушку, оптимально согласовывая желания с возможностями. Вы обязаны следовать только собственным глубинным желаниям. Делайте себе приятно и не давайте никому руководить вашими мыслями и действиями.

ЛЕВ

Не бойтесь потерять работу к которой прикипели ради денег. Больше отдыхайте и развлекайтесь. Вы многое время накапливали усталость и проблемы и настала пора выплеснуть их. Не пытайтесь прыгнуть выше головы на этой неделе. Хронические болезни, плохое самочувствие, это знак, что тянете большой груз обязанностей, много через силу трудитесь.

ДЕВА

Смиренно все воспринимайте, никого не осуждая, ведь надо сначала вынуть бревно из собственного глаза, осознать допущенные ошибки. Если избавиться от самообманов и заблуждений, то тогда наступит прозрение. Ваша личная жизнь наполнится счастьем и радостью.

ВЕСЫ

Трудитесь над собой, совершенствуйтесь и тогда покровительственное плечо подставят те, кто отвечает личному развитию, с кем можно вести продуктивную деятельность. Если личная жизнь зашла в тупик - ищите дело, где сможете реализовать свое высшее предназначение.

СКОРПИОН

В карьере и материальном обогащении у вас грядет триумфальный взлет, вы выруливаете на пиковую вершину, о которой долго мечтали. Ориентируйтесь на чужие советы, подсказки, поскольку там зерна истины. Не навязывайте окружающим собственные убеждения.

СТРЕЛЕЦ

Смело выходите на публичную арену, рекламируйте свои достижения, таланты, "раскрутка" имиджа пройдет на ура. Популярность возрастет. Не завидуйте, а радуйтесь достижениям партнеров. Любые психологические стрессы - на благо и несут целительную силу.

КОЗЕРОГ

Не командуйте, избегайте рекламы, сила ваша глубинная, сакральная, и ее чувствуют люди. Забудьте о покое и нырните в поток экстремальных ситуаций. При решении деловых вопросов, идите навстречу требованиям деловых партнеров, поскольку сила на их стороне. Многим предстоит получить наследство.

ВОДОЛЕЙ

Вы находитесь в эпицентре событий, избегайте автономных действий, сила и удача на этой неделе будет в трудолюбии, надежном сплоченном коллективе. Избегайте благотворительности, помните, что любой труд должен справедливо оплачиваться.

РЫБЫ

Если вы желанны и востребованы - это прекрасно, но ни в коем случае не навязывайте свои услуги, с радостью помогайте только когда просят. Только таким образом ваша энергия умножается, здоровье улучшается. Ваша задача - стать не только специалистом широкого профиля, любящим свое дело, но и реализовать профессиональное призвание.

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