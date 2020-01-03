Гороскоп на 4 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 4 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кто будет в субботу сворачивать горы, а кого посетит вдохновение? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Овнам 4 января не стоит рассчитывать, что их партнеры будут держать обещания. Поэтому вам в этот день пригодится все ваше терпение и выдержка.

Телец

У Тельцов 4 января наступает абсолютно благоприятный во всех отношениях день. Ваши идеи будут вызывать восторги у окружающих, поэтому дерзайте.

Близнецы

У Близнецов в этот день будет полно энергии и сил, которых будет достаточно, чтобы вы выполнили сразу несколько заданий. Вашим силам позавидуют все.

Рак

У Раков этот день пройдет под знаком вдохновения и творчества. Не отказывайте в помощи, если к вам кто-то обратиться, судьба воздаст вам за это.

Лев

Львам в субботу лучше никуда далеко не уезжать. Есть достаточно высокий риск быть обманутыми. Также вы можете заняться решением финансовых вопросов, тогда удача вам улыбнется.

Дева

Перед Девами в этот день откроется окно удивительных возможностей. Ваши идеи могут приносить плоды, о которых вы даже не мечтали. Так что дерзайте!

Весы

У Весов могут возникнуть конфликтные ситуации с кем-то из коллег. Постарайтесь держать себя в руках, поскольку ссора может испортить вам настроение на весь день.

Скорпион

У Скорпионов продолжается период затишья и безмятежности. Вы наслаждаетесь покоем и бездельем. О чем еще можно мечтать?

Стрелец

У Стрельцов 4 января станет подходящим днем для улучшения их имиджу. Остерегайтесь конфликтов, мелкие ссоры не стоят ваших нервов.

Козерог

Будьте внимательны к поступающей информации, она может оказаться для вас очень важной, интересной и выгодной.

Водолей

В этот день на вас снизойдет спокойствие и миролюбие. В любовной сфере также наблюдается полная гармония.

Рыбы

День подходит для плодотворного шопинга. Пора обновить свой образ и сделать полезные покупки для дома.

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