Гороскоп на 4 марта: Весам и Тельцам нужно запастись терпением, а Рыбам – уверенностью

Гороскоп на 4 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Инна Фатеева эксклюзивно для OBOZREVATEL подготовила советы на среду.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"День энергетически мощный, но в то же время конфликтный. Постарайтесь не перенапрягаться. Не стоит реагировать на провокации. Будьте осторожны также, находясь на высоте. Будьте бдительны, общаясь с руководителями и старшими родственниками. Станьте наблюдателем и сделайте правильные выводы", – посоветовала Инна Фатеева.

День благоприятный для:

создания домашнего уюта, семейных посиделок, прогулок у воды;

общения с родителями и людьми старшего поколения;

проявления заботы о ближних;

посещения психолога для работы с травмами детства;

покупки предметов быта для создания комфорта дома.

Овен

Вы, как всегда, в оптимистическом настроении и уверены в себе. Сегодня вас могут всячески провоцировать, подвергать сомнению ваши благородные качества. Не реагируйте остро. Зато на вашей стороне начальство, с которыми будет абсолютное взаимопонимание.

Телец

Вы самые миролюбивые и положительные люди на Земле, но и вас сегодня могут вывести из себя. Особенно те, кто пообещал и не сделал. Зато вы можете сегодня познакомиться с симпатичной девушкой или парнем. Если же у вас уже есть близкий человек, то отношения с ним будут гармоничными.

Близнецы

У вас, как всегда, все на высоте. Правда, будьте внимательны: из-за лишней суетливости вы можете что-то напутать с документами. В остальном день будет продуктивный, особенно на работе. С друзьями и единомышленниками все сложится удачно. Некоторых может постичь озарение или неординарная идея.

Рак

Вы можете сегодня быть слишком резки и бестактны сами того не замечая. К сожалению, это может плохо отразиться на взаимоотношениях. Старайтесь быть помягче и дипломатичнее!

Лев

Вы можете почувствовать прилив сил и желание творить, вдохновлять и проявлять свои благородные качества. Вас ждут аплодисменты и уважение окружающих, удачные договоры и решения. Вы – пример для подражания!

Дева

Девам сейчас непросто, их главная планета, Меркурий, пятится. А это значит, что дела будут тормозиться. Но дома вас ожидает поддержка, а друзья и коллеги признают вашу полезность.

Весы

Типичные Весы будут на взводе. Любое слово может вывести их из себя. Капризы и эмоциональность не дадут спокойно реагировать на житейские ситуации. Близкие также неправильно поймут.

Скорпион

Вы сегодня имеете власть над другими. Почувствуйте уверенность и всемогущество. В отношениях накроет волна страсти или ревности.

Стрелец

У вас сегодня появится возможность решить важные дела с бухгалтерией. А еще вы захотите потратить много денег, посетить ресторан или заняться шоппингом.

Козерог

Козероги успешно выполнят свой план, заручившись поддержкой друзей и товарищей. Советуйтесь, делитесь впечатлениями и не торопитесь с выводами!

Водолей

Вас ожидают приятные неожиданности в любовной и финансовой сферах.

Рыбы

Солнечные Рыбы в этот день почувствуют себя превосходно. Вы будете успешны и заметны. Не скромничайте, проявите свои достоинства и увидите, как это оценят окружающие.

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