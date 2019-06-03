Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому не повезет

Гороскоп на завтра, 4 июня 2019 года по картам Таро предсказывает трудный день практически для всех знаков Зодиака, при чем как с физической, так и с духовной точки зрения. Близнецы и Стрельцы могут стать героями конфликта из-за своего упрямства, а Скорпионам и Тельцам поступит привлекательное предложение.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – карта, которая упорно преследует Овнов уже на протяжении довольно длительного периода. Она символизирует борьбу: внутреннюю с самим собой и своими страхами, а также с обстоятельствами, которые происходят в вашей жизни. Гороскоп на вторник предрекает Овнам день, наполненный спорами и противоречиями, однако при этом вы сможете из всего этого вынести массу полезного для себя. Для Овнов все события станут проверкой, в результате которой вы достигнете важных выводов.

ТЕЛЕЦ – Маг

Сегодня Таро обещают вам всемогущество. На карте изображен маг, которому подчинены стихии, пространство и время, и который научился контролировать то, что происходит вокруг, а также свои собственные побуждения и желания. Вы сможете тщательно держать под контролем многие аспекты своей жизни, но при этом стоит учесть, что обстоятельства будут вам сопротивляться. Может быть, за один день вы и не успеете полностью использовать подобные навыки, но сможете доказать и себе, и окружающим, что стоите многого.

БЛИЗНЕЦЫ – Тройка Кубков

Эта карта обещает веселье: приятное времяпрепровождение, много общения и угощений, а также ощущение какого-то приближающегося праздника. Возможно, сегодня вы окажетесь в центре внимания и будете настоящим героем вечера. Гороскоп на вторник предрекает Близнецам признание и уверенность в своих силах, которые внезапно свалятся на голову. Наслаждайтесь этими дарами судьбы, но контролируйте происходящее, чтобы потом не стать посмешищем.

РАК – Верховная Жрица

Вам выпала карта высшего духовного знания, интуиции и озарений. Похоже, сегодня вам откроются некоторые аспекты жизни, о которых другие даже не догадываются. Какое-то пятое чувство будет давать ответы на все вопросы. При чем, возможно, ранее вы искали разгадки многие годы. Сегодня же, как гром среди ясного неба, к вам придет ощущение, что все было на поверхности. Гороскоп на вторник не рекомендует заниматься самокопанием.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Девятка Денариев – карта материального и духовного удовлетворения. В этот день вы будете радоваться тому, что имеете, вы будете уверены в завтрашнем дне и настроены оптимистично. Гороскоп на завтра говорит: вы наработали себе позитивной энергетики на ближайший год, поэтому можете позволить себе наконец-то расслабиться.

ДЕВА – Тройка Жезлов

Тройка жезлов объединяет в себе два начала - во-первых, это человек проделавший долгий и трудный путь и достигший, наконец, вершины, а во-вторых, это тот, кому с высоты открылся широкий обзор окружающего мира. Девы в настоящее время достигли пика собственного величия и полностью гармонично чувствуют себя в этом состоянии. Это не значит что пора остановится навсегда, но передохнуть – принципиально необходимо. Гороскоп по картам Таро на вторник советует обдумать свое прошлое, а также можно пофантазировать о грядущем будущем.

ВЕСЫ – Двойка Мечей

Двойка Мечей символизирует наступление периода страсти и эмоциональный всплеск. Вероятно, что в вашу жизни придет новое любовное увлечение, которое затянет вас с головой. Не стоит держать в себе то, что так яростно рвется наружу. Иными словами, любовная страсть (да и вообще любая страсть) обязательно должна быть "выплеснута" из души: в противном случае человек просто не сможет нормально жить и работать.

СКОРПИОН – Солнце

Эта карта предсказывает награду и уверенность в будущем. Гороскоп на завтра твердит вам об исполнении желаний и воплощении задуманных планов в жизнь. Скорее всего, вы получите приятную новость, которая хоть и выбьет ненадолго вас из привычной жизненной колеи, но подарит поистине незабываемые эмоции и впечатления. В частности, вас ждет достижение цели или материальный успех, за которым последуют триумф и публичная слава. Заслуженные почести не должны вскружить вам голову - помните об этом и контролируйте свои эмоции.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Карта Девятка Кубков обозначает период, когда человек испытывает неподдельную радость от всего, что происходит вокруг. Безудержное веселье – девиз вашего вторника, который, если верить Таро, пройдет легко и беззаботно. Даже робота будет доставлять удовольствие, ведь все поставленные задачи будут без труда и каких-либо преград удаваться. Однако, при этом, есть риск спугнуть свою удачу, которая только-только примкнула на вашу сторону. Будьте осторожны и не провоцируйте никаких ссор - просто слушайте и слышьте других.

КОЗЕРОГ – Восьмерка Жезлов

Этот день может стать днем перемен – перемен к лучшему. Или известий о таких переменах. Проблема, которая не решалась на протяжении долгого времени, сегодня разрешится легко и просто. Все будет происходить быстро. Перед вами возникнут новые перспективы, возможно, вы получите интересные предложения. Тщательно обдумывайте их, но при этом не спешите отказываться.

ВОДОЛЕЙ – Суд

Несмотря на мрачноватое название, на самом деле это хорошая и весьма положительная карта. В этот день может "воскреснуть" что-то, что вы давно "похоронили". Внезапно новое развитие может получить проект, на котором вы давно поставили крест, или возродится старая дружба, короче говоря произойдет что-то такое, что даст старт новому витку вашей жизни. Кроме того, сегодня вы сможете простить тех, на кого держали обиду.

РЫБЫ – Звезда

Звезда - это карта надежды, мудрости и понимания высших взаимосвязей всего, что происходит в жизни. Она указывает, что вы в данный момент делаете или планируете вещи, результаты которых проявятся лишь в весьма отдаленном будущем, при этом в корне изменив вашу жизнь. Вероятно, что-то новое ворвется в судьбу, подарив ей совершенно новые краски, хоть и избавит вас от прежнего спокойствия. Если не боитесь грядущих перемен - тогда гороскоп на сегодня советует вам рисковать и наслаждаться собственным успехом.

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