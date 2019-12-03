Гороскоп на 4 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 4 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: code932.com

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Овен

Гороскоп на 4 декабря предупреждает Овнов: вы должны быть осторожны в этот день, потому что есть вероятность столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.

Телец

4 декабря Тельцам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Близнецы

4 декабря Близнецы смогут почувствовать себя настоящими звездами, у которых есть масса поклонников и от которых все захотят что-то получить. Наслаждайтесь вниманием, но будьте бдительны, чтобы не попасть в неприятную историю.

Рак

Ракам 4 декабря не принесет никаких ярких впечатлений. Вас ждет обычная работа и домашние хлопоты в этот день. Что ж, иногда и такое нужно.

Лев

Гороскоп на 4 декабря говорит, что Львов будут переполнять романтические чувства. Но они не смогут ими насладиться сполна, ведь будут постоянно отвлекаться на рабочие дела. Зато вечером сможете расслабиться.

Дева

Хороший день, чтобы позаботиться о своем здоровье. Спорт, здоровое питание, много воды и прогулка на свежем воздухе станут для вас отдушиной 4 декабря.

Весы

Весы, хорошее настроение — залог отлично выполненной работы. Вам необходимо верить в себя, и тогда любая, даже самая сложная работа окажется вам по силам.

Скорпион

Звезды говорят: Скорпионам 4 декабря предстоит активироваться на все 100, ведь их внимания потребует как семья, так и коллеги. Постарайтесь все записывать, чтобы ничего не упустить.

Стрелец

Стрельцы, 4 декабря пустите ситуацию на самотек, и вы увидите, как проблемы решатся сами собой. При этом уделите немного времени себе — косметические процедуры и шопинг могут стать отличной альтернативой.

Козерог

Гороскоп на 4 декабря говорит Стрельцам, что их ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Водолей

Звезды советуют Водолеям не расслабляться. 4 декабря их могут поджидать неприятные новости, но они не должны вешать нос. Просто возьмите себя в руки и у вас все получится. Не теряйте бдительность.

Рыбы

Гороскоп на 4 декабря обещает Рыбам романтический день. Возможно, вы встретите свою вторую половинку. Есть вариант, что о себе также напомнят бывшие.

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