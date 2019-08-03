Гороскоп на 4 августа 2019: кому не повезет

Гороскоп на 3 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Звезды советуют Овнам 3 августа не прятать голову в песок, если на их долю выпадут неожиданные трудности, а браться за их решение. Проявленная инициатива и ответственность принесут вам выгодные дивиденды.

Телец

3 августа Тельцам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Близнецы

Близнецы 3 августа могут совсем не хотеть общаться с окружающими — даже с родными и друзьями, не говоря уже о незнакомцах! Вероятно, вам покажется, что разговоры отвлекают внимание от важных вопросов. Поэтому постарайтесь уединиться и разобраться с задачами, которые вас беспокоят.

Рак

Звезды советуют Ракам 3 августа быть более рассудительными и бережно относиться к своим финансам. Не стоит совершать импульсивные покупки. Подумайте дважды перед тем, как отдавать деньги за вещь, которая вам не нужна.

Лев

Львы, если чувствуете спад — эмоциональный или физический — не беритесь за новые дела, а лучше найдите время отдохнуть. Если неожиданности и веселье вам не по душе 3 августа, найдите возможность побыть наедине.

Дева

У Дев 3 августа наконец-то появится личная жизнь. В этот день вам могут признаться в любви и сделать подарок. После этого состоится разговор, из которого вы узнаете, какие планы строит партнер относительно ваших отношений.

Весы

Весы, самое время встретиться с давним другом. Однако не стоит рассказывать все свои тайны, держите язык за зубами — откровенность может сыграть с вами злую шутку.

Скорпион

3 августа Скорпионам необходимо набраться терпения. Вас будет все раздражать и вы даже не сможете выспаться. Но если кажется, что весь мир против вас, то стоит попробовать стать его частью, чтобы было легче.

Стрелец

3 августа Стрельцов ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Козерог

Козероги 3 августа захотят закрыться от всех. Вы можете и вовсе потерять интерес к работе, к обучению, к дальнейшему развитию. Вам будет казаться, что это все зря. Но помните, что путь к звездам зачастую через тернии.

Водолей

Гороскоп на 3 августа обещает Водолеям день наполненный приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

Рыбы

У Рыб 3 августа появиться возможность улучшить взаимоотношения с близким человеком. От вас будут ждать решительных действий, поэтому не теряйте времени и сделайте первый шаг.

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