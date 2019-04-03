Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: откуда придут проблемы

Гороскоп на завтра, 4 апреля 2019 года, по картам Таро рекомендует для всех знаков Зодиака рекомендует быть максимально осторожными, но в то же время расторопными. Не делайте опрометчивых шагов, потому что они могут привести к крупным проблемам. Но в то же время и не стоит медлить при принятии решений.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Рixabay

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ОВЕН – Колесо Фортуны

Удача – весьма игривая и непостоянная леди, которая может очень резко изменить свое отношение к вам. В одно время вам во всем везет, и в другой же миг начинается полоса неудач. Если совершите ошибку, то эта самая полоса может стартовать прямо сегодня. Гороскоп на завтра говорит, что вы столкнетесь с вероятными трудностями, которые, к слову, возникнут на фоне вашей самоуверенности. Вы почему-то думаете, что все в жизни должно происходить так, как вы хотите. Так не бывает.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Вскоре в вашей жизни может возникнуть буря, а перед ней – традиционное затишье. Вам будет казаться, что все в жизни проходит мимо вас. Но это не так, просто наступил такие период, когда все должно происходить своим чередом. Не торопите события, тише едешь – дальше будешь. Вскоре у вас появится много энергии и сил на свершение новых дел, вот только не поддавайтесь собственной лени.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на четверг для Близнецов обещает некую разгрузку, возможно, после пересечения финишной прямой по истечению тяжелого испытания. Все в ваших руках, помните об этом. Если не будете медлить с принятием решений – станете любимчиком вселенной. Тогда вам все будет "по плечу".

РАК – Семерка Жезлов

Ракам стоит отчетливо понять одну вещь: иногда для того, чтобы обрести желаемое, стоит приложить огромное количество усилий. Ничто не падает просто "с неба на голову". Иногда за свои интересы стоит бороться, и борьба может быть тяжелой. Но она вам по силам. Также Ракам стоит пересмотреть свое отношение к окружающим. В последнее время вы допускаете мысли, что все против. Не накручивайте себя.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на завтра для Львов говорит о чересчур завышенных требованиях, которые вы выдвигаете в сторону окружения. При чем, зачастую требования бывают безосновательны. Пора немножко "подостыть" и осознать, что вам никто ничего не должен. Все, что вы хотите получить, надо заслужить. Это весьма простая истина, которая поможет в будущем.

ДЕВА – Шестерка Мечей

Гороскоп на сегодня пророчит: четверг будет нелегким, но при этом он поможет вам понять несколько важных вещей. Во-первых, вы посмотрите другими глазами на людей, которые стараются для вашего же блага. Во-вторых, появится возможность переоценить отношения с теми, кто приносит в жизнь негатив. Все это позволит более основательно заняться важными делами и заданиями.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Весы могут попасть в какую-то неприятную передрягу из-за своей легкомысленности и двуличности. В последнее время вы особенно непостоянны, поэтому раз за разом становитесь героями конфликтов. Пересмотрите свою модель поведения, иначе от вас отвернуться даже самые близкие.

СКОРПИОН – Солнце

Солнце выпало вам неспроста. Вероятно, оно укажет вам верный путь, следуя по которому, вы уверенно дойдете до своей заветной цели. Препятствия, конечно, будут, но вам под силу их преодолеть. Стоит отметить, что представители этого знака уже давно ожидают какой-то благодарности за свои старания. Наверное, пришел тот самый момент вознаграждения.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Стрельцам стоит обратить внимание на свое состояние: и физическое, и духовное. Вероятно, вас что-то буквально съедает изнутри, но сами вы до сих пор не можете разобраться, в чем дело. Отметим, такое происходит неспроста, значит ранее вы где-то допустили ошибку. Постарайтесь исправить ее.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Гороскоп на сегодня для Козерогов обещает им крупное везение в деловой жизни. Вы старались-старались, много работали но какого-то "выстрела" не происходило. Не отчаивайтесь, ваше от вас не убежит. Вы непременно получите то, чего заслуживаете. Наверняка, вы часто ловите себя на мысли, что пора изменить что-то вокруг себя. Этот момент настал – дерзайте!

ВОДОЛЕЙ – Шут

Водолеи привыкли к тому, что все в жизни происходит так, как они этого пожелают. Но мир не крутится вокруг вас. День станет для вас весьма показательным: вы поймете, что постоянно не может быть хорошо. Жизнь требует перемен: решитесь на какой-то серьезный шаг и тогда поймете, насколько можете преобразовать все вокруг себя.

РЫБЫ – Дьявол

Дьявол говорит о лжи и предательстве. Ждите чего-то плохого от близкого вам человека, который, на самом деле, совершенно не тот, за кого себя выдает. Да, он может нанести вам ощутимый удар, но если вы будете готовы к этому, сможете отразить атаку. Когда все маски будут сброшены – гоните его прочь из своей жизни и никогда не пожалеете о содеянном.

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