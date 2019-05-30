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Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

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Гороскоп на завтра, 31 мая 2019 года по картам Таро обещает массу событий большинству из нас. Поэтому для всех знаков Зодиака пятница пролетит – оглянуться не успеете. При этом придется переделать огромное количество заданий, чтобы со спокойной душой уйти в выходные.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" иллюстратора-итальянца Чиро Маркетти.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

Рixabay

Пойдут по головам: самые аморальные знаки Зодиака.

ОВЕН – Шестерка Кубков

Овны – уверенные в себе и внутренне сильные личности, однако при этом они бывают упрямыми. Иногда даже слишком: просто невыносимо с такими людьми вести разговор, когда принимать решение нужно быстро. Подумайте об этом и попробуйте изменить вашу модель поведения. Гороскоп на пятницу советует вам проявлять мягкость и толерантность.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

ТЕЛЕЦ – Колесо Фортуны

Тельцы 31 мая встанут перед важным выбором. Вероятно, судьба готовит вас к новому этапу жизни, поэтому тщательно взвешивайте каждый свой шаг. Не стоит прибегать к резким высказываниям, чтобы не случилось. Гороскоп на завтра предостерегает вас от ссор, ведь они могут оставить негативный след на вашем будущем.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

БЛИЗНЕЦЫ – Солнце

Солнце – неоднозначный объект, который с одной стороны ассоциируется с теплом и светом, а с другой – с палящей и разрушительной энергией. Приблизительно что-то такое и будет происходить в вашей жизни в ближайшее время. Гороскоп на сегодня советует вам быть осторожными и стараться всеми усилиями удержать грань, чтобы теплое дуновение ветра не превратилось в ураган.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

РАК – Девятка Жезлов

Раки 31 мая могут попасть под волну разочарования, однако не спешите вешать нос. Иногда судьба специально подкидывает нам испытания, для того, чтобы измерить свою силу и выдержку. В любом случае, гороскоп на сегодня рекомендует Ракам не опускать руки, что бы не произошло. Судьба любит смелых, помните об этом.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне
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ЛЕВ – Повешенный

Висельник не является картой с трагичным смыслом, это – своеобразный сигнал о возможных неприятностях. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Если вы будете готовы ко всем проблемам и сюрпризам судьбы – сможете с легкостью преодолеть все проблемы. Гороскоп в свою очередь отмечает, что вселенная будет всецело вам способствовать.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

ДЕВА – Паж Кубков

Гороскоп на завтра для Дев обещает им трудный день, в первую очередь – в эмоциональном плане. Даже приятные события, если их слишком много попадает на один момент, могут заметно утомлять и истощать эмоционально. Главное – не выходите из себя, и чувство усталости пройдет само собой. Не пытайтесь контролировать все, что вокруг происходит, так будет проще жить.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

ВЕСЫ – Король Денариев

Весы 31 мая полностью откроются для уроков судьбы, и это поможет вам в дальнейшем. В эмоциональном плане вы заметно ослабели, поэтому вам потребуется новая закалка. Вселенная подкинет вам непростое испытание, но преодолеть его в с высоко поднятой головой – дело принципа. Дерзайте!

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне
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СКОРПИОН – Вера (Верховный жрец)

Гороскоп на завтра откроет Скорпионам двери в мир веры и глубочайшего доверия. Вы очень напряжены и иногда чувствуете опустошение, однако вскоре период сложностей закончится. Возможно, придется сделать важный выбор и определить приоритеты на будущее.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

СТРЕЛЕЦ – Пятерка Кубков

Стрельцы 31 мая будут сетовать на то, что пятница оказалась для них неблагоприятным днем. Однако гороскоп говорит, что это всего временные трудности. Вас ждет уныние с намеком на преувеличение и драматизацию. Вы сами создали себе проблемы и пытаетесь создать еще и видимость их решения. Но может просто стоит посмотреть на это с другой стороны? В жизни часто возникают трудности, но ведь можно превратить их преодоление в увлекательное приключение.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

КОЗЕРОГ – Дама Жезлов

У Королевы Посохов (Дама Жезлов) сильная личность, и если вам выпала именно эта карта – значит у вас есть все шансы завоевать этот мир. Но сделать это будет возможно, только если научитесь слушать и слышать других. Вы часто уверенны в своей правоте, даже если это не так. Просто задумайтесь над тем, что обижаете близких, и если они вам и правда дороги – и вам сразу захочется пойти им навстречу. Вселенная оценит добродушие.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне
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ВОДОЛЕЙ – Шестерка Денариев

Вы устали от обмана и интриг, которые плетутся у вас за спиной. Гороскоп советует вам посмотреть прямо в глаза тем, кто вас обидел, тогда сможете по-настоящему оценить степень негативного влияния на вас. Пресекайте все попытки унизить и обидеть вас, но делайте это аккуратно. Тогда сможете избежать конфликтов.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

РЫБЫ – Семерка Мечей

Рыбы 31 мая ощутят неприятное чувство – вы запутались в паутине своих собственных комплексов и последствиях опрометчивых поступков. Вы все время хотите найти легкий путь, не напрягаться и пускаете на самотек даже очень ответственные процессы. Такая халатность и инертность привела вас к большим трудностям, и это будет усиливаться, если вы не найдете корень проблемы. Жизнь может внезапно нанести удар, поэтому подумайте над тем, кого вы ранее обидели и срочно извинитесь, не гневите судьбу.

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто будет на коне

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