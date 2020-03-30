Гороскоп на 31 марта по картам Таро: кто разбогатеет, а кому стоит беречь здоровье

Гороскоп на 31 марта 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака готовит много сюрпризов. Последний день марта точно запомнится вам надолго.

OBOZREVATEL предлагает читателю расклад "Карта дня", на основе которого составлен гороскоп на вторник для всех знаков Зодиака.

В раскладе использовалась колода "Универсальный Ключ" Давида Корси.

Рixabay

Овен – Умеренность

Овнам нужно немного "затянуть пояс". Рассудительность, отказ от излишеств и сознательное потребление – то, что вам сейчас будет полезно. Кроме того, эта карта указывает на исцеление, установление баланса, партнерство и творчество. Таро рекомендуют сегодня найти этот стержень, эту золотую середину – она сделает вас более устойчивым.

Телец – Паж Мечей

Гороскоп на сегодня говорит, что вам придется столкнуться с критикой. Вас будут недооценивать, а ваши инициативы отвергать. Но, несмотря на то, что вам наверняка неприятно слышать все это, постарайтесь дистанцироваться от собственных амбиций и найти рациональное зерно в том, что вам говорят. Оно действительно есть.

Близнецы – Пятерка Мечей

Вам предстоит битва. Может показаться, что все худшие человеческие качества вдруг проявились в людях, окружающих вас. Вы просто не сможете молчать, когда станете свидетелем подлости, лицемерия, зависти, злобы, клеветы. Возможно, вы проиграете, но если выберете сторону света, подобные ситуации могут больше не повториться.

Рак – Десятка Денариев

Ракам повезло – у вас есть все, что нужно для тела и для души, вы можете наслаждаться тем, что имеете. Постарайтесь успеть сделать как можно больше – все, сделанное в этот день, принесет и прибыль, и радость. Карта также указывает на успешное решение семейных проблем, путешествие или брак по расчету.

Лев – Шестерка Мечей

Перед Львами замаячат новые перспективы, и вы должны будете решить, стоит ли рисковать. У вас есть стремление начать новый этап в жизни, но останавливает неуверенность в собственных силах и неприятное ощущение, что вы остались одни. Гороскоп на завтра уверяет: сил у вас достаточно – как и единомышленников. Смело принимайте правильное решение.

Дева – Луна

Страхи и переживания, которые долгое время таились в глубине души, сегодня могут выйти на передний план. Этот день пройдет под знаком иллюзии и погружения в себя. Карта указывает на ваше стремление замкнуться, дистанцироваться от общества, а также на отсутствие четких целей в жизни. Вы стоите на пороге чего-то важного, но боитесь сделать шаг. Не бойтесь.

Весы – Паж Денариев

Этот день пройдет для вас под знаком практичности. Вы будете выбирать лишь проверенные проекты и заниматься исключительно серьезными делами. Сегодня вас никто не в состоянии обмануть. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы принять важные финансовые решения, а также провести некий "аудит". Эмоции тоже имеют право на существование.

Скорпион – Колесо Фортуны

Скорпионам выпала замечательная карта! Сегодня сама судьба на вашей стороне. Что бы вы ни делали в этот день, все будет удаваться. Постарайтесь успеть все, что запланировано. Но есть у карты и особый эзотерический смысл: вы можете выбирать – либо вращаться в этом колесе, испытывая взлеты и падения, либо оказаться внутри, где царят устойчивость и уравновешенность.

Стрелец – Десятка Мечей

Будьте осторожны. Вам может грозить опасность, так что меры предосторожности будут как никогда кстати – и на дороге, и в общении с начальством. Не исключено, что вам придется подводить итог. Решительно подведите черту и покончите с этим. Гороскоп на вторник рекомендует не поддаваться разрушительным желаниям.

Козерог – Башня

Это карта быстрых перемен. К сожалению, перемен негативных. Но речь идет о необходимых жертвах, принеся которые, вы заслужите выход на новую ступень. Важно принять это испытание, позволить судьбе сделать свое дело – в таком случае вы заслужите такие же быстрые перемены к лучшему.

Водолей – Звезда

Эта карта указывает на начало выхода из непростого периода. В последнее время в вашей жизни царила "ночь". Сейчас она особенно темна. Но рассвет уже на пороге. Подождите еще немного – за все, что вы пережили, вас ждет щедрое вознаграждение судьбы.

Рыбы – Отшельник

Сегодня вы посвятите день познанию себя. Активная деятельность отойдет на второй план, и вы снова вспомните о давней мечте, которая долгое время вдохновляла вас. Вы захотите понять, насколько вы далеки от цели, что мешает ее достижению, а что могло бы приблизить ее. Таро рекомендуют не спешить – такие занятия не терпят суеты.

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