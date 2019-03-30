Гороскоп на 31 марта 2019: кому сегодня повезет

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Фото: talkofthetown.gr

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Овен

Овны, проведите день с любимым человеком. Займитесь какой-то общим делом — это вас сблизит.

Телец

Звезды советуют: наслаждайтесь этим днем ​​и не думайте о делах, ведь отдыхать тоже нужно.

Близнецы

Близнецы, готовьтесь к насыщенному дню. Придется поработать.

Рак

Сегодня прекрасный день для активностей. Выберитесь в спортзал, бассейн или на природу.

Лев

Львы,не делайте сегодня чего-то непривычного для вас, пусть день пройдет по обычному режиму.

Дева

Вам необходима сегодня свобода во всех ее проявлениях. Побудьте в одиночестве и постарайтесь разобраться в себе.

Весы

Весы, проведите день с близкими. Не тратьте время на ненужных людей.

Скорпион

Скорпионам следует быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Стрелец

Сегодня о себе напомнят старые друзья, которых вы давно не видели.

Козерог

Звезды советуют: думайте о себе и о своем будущем. Хватит распыляться на пожирателей времени.

Водолей

Готовьтесь к неожиданностям. Сегодня будет много сюрпризов.

Рыбы

Не берите сегодня кредиты и не залезайте в долги. Потом будет трудно вернуть эти деньги.

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