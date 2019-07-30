Гороскоп на 31 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 31 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды советуют Овнам 31 июля создать максимальный комфорт, как дома, так и в душе. От этого будет зависеть ваше настроение, отношения с людьми и качество выполненной работы.

Телец

31 июля Тельцы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Близнецы

Близнецы 31 июля должны постараться никому ничего не обещать, даже в шутку, поскольку сдержать слово будет очень не просто. Действуйте обдуманно и осторожно.

Рак

Звезды предсказывают Ракам 31 июля небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.

Лев

Львы, если вы уже давно планировали, но никак не могли начать взяться за активный образ жизни — сейчас самое время это сделать.

Дева

Гороскоп на 31 июля обещает Девам, что они совсем скоро влюбятся. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит вам массу впечатлений и романтики.

Весы

Весы, в этот день ожидайте помощь и поддержку от друзей, они вас поймут и всегда помогут, если что. У вас отличные товарищи, вы можете им доверять.

Скорпион

31 июля Скорпионам необходимо настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.

Стрелец

31 июля Скорпионы смогут понять и простить того, о ком давно думают. Есть вариант, что о себе напомнят бывшие.

Козерог

Козерогам 31 июля следует отказаться от встреч с друзьями. В эти дни вам захочется стать асоциальными и побыть дома. Так позвольте себе это сделать.

Водолей

31 июля Водолеям признаются в чувствах. Более того, все идет к тому, что вам могут сделать предложение руки и сердца.

Рыбы

Рыб 31 июля ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

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