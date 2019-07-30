Гороскоп на 31 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 31 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.
Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Фото: ru.freepik.com
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Овен
Звезды советуют Овнам 31 июля создать максимальный комфорт, как дома, так и в душе. От этого будет зависеть ваше настроение, отношения с людьми и качество выполненной работы.
Телец
31 июля Тельцы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.
Близнецы
Близнецы 31 июля должны постараться никому ничего не обещать, даже в шутку, поскольку сдержать слово будет очень не просто. Действуйте обдуманно и осторожно.
Рак
Звезды предсказывают Ракам 31 июля небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.
Лев
Львы, если вы уже давно планировали, но никак не могли начать взяться за активный образ жизни — сейчас самое время это сделать.
Дева
Гороскоп на 31 июля обещает Девам, что они совсем скоро влюбятся. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит вам массу впечатлений и романтики.
Весы
Весы, в этот день ожидайте помощь и поддержку от друзей, они вас поймут и всегда помогут, если что. У вас отличные товарищи, вы можете им доверять.
Скорпион
31 июля Скорпионам необходимо настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.
Стрелец
31 июля Скорпионы смогут понять и простить того, о ком давно думают. Есть вариант, что о себе напомнят бывшие.
Козерог
Козерогам 31 июля следует отказаться от встреч с друзьями. В эти дни вам захочется стать асоциальными и побыть дома. Так позвольте себе это сделать.
Водолей
31 июля Водолеям признаются в чувствах. Более того, все идет к тому, что вам могут сделать предложение руки и сердца.
Рыбы
Рыб 31 июля ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.
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