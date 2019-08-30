Гороскоп на 31 августа 2019 года: кого ждет напряженная суббота

Астрологи рассказали, как стоит провести субботу, 31 августа.

В этот день многим знакам придется столкнуться с приятными заботами. Удача будет улыбаться Овнам и Козерогам, а Скорпионов и Львов ждут яркие приключения. OBOZREVATEL предлагает узнать, что обещают звезды каждому знаку Зодиака.

Больше гороскопов вы можете найти по этой ссылке.

ОВЕН

Гороскоп на субботу говорит, что Овнам, вероятно, нужно будет хорошенько напрячься. День будет складываться так, что вам потребуется взять на себя гораздо больше ответственности, чем вы ожидали. Впрочем, таким грузом вас не испугать.

ТЕЛЕЦ

В субботу Тельцам удастся провести относительно спокойный день. В последнее время у вас выдался весьма напряженный период, но уже очень скоро вы сможете выдохнуть и насладиться плодами победы.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на 31 августа говорит, что для Близнецов настало время финансовой дисциплины. Посчитайте свои доходы и расходы, сведите дебет с кредитом, если не хотите вылететь в трубу.

РАК

У представителей этого знака Зодиака могут быть припадки тревоги. Вас будет волновать собственное благополучие, близкие и вообще все на свете. Справиться с этими нападками поможет семья.

ЛЕВ

Львов в субботу поджидает какой-то новый опыт: звезды говорят, что именно в этот день вы испытаете что-то новенькое и это вам очень даже понравится. Интересно, что же это такое будет?

ДЕВА

Эта суббота потребует от Дев проявления инициативы, которая поможет им заслужить доверие и уважение нужных людей. Кроме того, рожденным под этим знаком нужно будет быть поосторожнее в быту, если вы не хотите получить неприятную травму.

ВЕСЫ

Хороший день для решения семейных вопросов: поговорите со своими близкими, обсудите планы на будущее или хотя бы просто проведите время с любимыми и детьми.

СКОРПИОН

Прогноз на этот день для Скорпионов очень благоприятный. Вас не будут беспокоить заботы, более того, дома у вас будет царить полный штиль и покой. Так что можно провести день спокойно и с удовольствием.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов сегодня ожидает нелегкий день, однако вам все же придется взять на себя отвественность за свои поступки. В последнее время вы часто пытаетесь увильнуть от своих прямых обязанностей, что может разжеть споры с коллегами или знакомыми.

КОЗЕРОГ

Представителей знака в субботу ожидает приятный сюрприз. Возможно, он будет связан с поездками на дальние расстояния или приятными встречами.

ВОДОЛЕЙ

В субботу наступит время для серьезного разговора, от которого вы долгое время увиливали. Последствия могут вам не понравиться, но сделать это необходимо.

РЫБЫ

Звезды предупреждают Рыб об осторожности в эту субботу, поскольку вы можете стать жертвой обмана. Так что повремените с новыми знакомствами и романтическими связями.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!