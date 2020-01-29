Гороскоп на 30 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 30 января 2020 года для всех знаков Зодиака.

В четверг многим знакам Зодиака придется несладко. Проблемы, которые вы откладывали на потом придется решать в ускоренном режиме. Близнецам нужно отдохнуть, а вот Ракам и Овнам - усердно поработать. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 30 января говорит, что Овны должны полностью посвятить день работе. Вы упускаете что-то очень важное и не можете понять что именно. Оглянитесь по сторонам и обратите внимание на коллег.

Телец

Гороскоп на 30 января для Тельцов говорит о том, что этому знаку следует задуматься о своем поведении. Вам предстоит решить множество вопросов, которые вы постоянно откладывали на потом.

Близнецы

Близнецы, вам 30 января следует отдохнуть от работы и дел по дому. Постарайтесь встретится с друзьями или провести время со своей семьей.

Рак

Раки, пришло время решиться на важный шаг. Просите повышение зарплаты, займитесь тем, что давно планировали или признайтесь в любви тому, кого давно любите.

Лев

30 января звезды советуют Львам быть решительней. Не бойтесь экспериментировать. Кроме того, будет хорошо если вы сделаете сюрприз близкому человеку. Удивите его и поднимите настроение.

Дева

Девы, гороскоп на 30 января говорит о том, что вам необходимо дать себе время на отдых. В последнее время вы слишком много работаете и это негативно влияет на ваше физическое состояние.

Весы

Гороскоп на 30 января говорит о том, что вам предстоит принять важное решение, которое касается вашей работы. Обращайте внимание на коллег, кто-то из них хочет навредить вам.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 30 января начать новую жизнь. Избавьтесь от всего, что мешало вам двигаться дальше. Не бойтесь рисковать.

Стрелец

Стрельцы 30 января вам предстоит отказаться от чего-то привычного. От того, к чему вы привыкли и что считали своим. Не бойтесь этого, поскольку перемены только пойдут вам на пользу и откроют перед вами новые горизонты.

Козерог

Гороскоп на 30 января рекомендует Козерогам перестать пытаться все контролировать. Ваше желание быть лидером - плохо влияет на ваше эмоциональное состояние.

Водолей

Гороскоп на 30 января говорит, что в этот день Водолеи обретут долгожданный покой. Вы решите проблему, которая давно вас волновала. Но имейте ввиду, что вам придется достаточно много поработать над этим.

Рыбы

Не пытайтесь обманывать или жульничать в этот день. Гороскоп на 30 января говорит о том, что вам следует быть честными. В первую очередь - перед самим собой.

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