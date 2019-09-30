Гороскоп на 1 октября 2019: кого ждет трудная суббота

Гороскоп на 1 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Первый день месяца может оказаться очень удачным для некоторых знаков Зодиака, но будут и те, кому нужно поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на вторник настоятельно рекомендует Овнам в этот день настойчиво идти своей к цели и не отвлекаться на негатив. Интуиция подскажет вам верный путь.

Телец

Звезды советуют Тельцам определиться с целями на следующие несколько дней. Поскольку у вас будет много дел, в которых можно элементарно затеряться. Ваш решительный настрой поможет справиться со всем.

Близнецы

Во вторник вам нужно поговорить с близким человеком о целях, планах и надеждах на будущее. Не держите все в себе иначе могут возникнуть проблемы в отношениях.

Рак

В карьере Раков может возникнуть неожиданный тупик, руководство будет требовать от вас невероятного и ставить трудные задачи. Вы все равно справитесь, так что не переживайте.

Лев

Гороскоп на 1 октября обещает Львам очень спокойный, возможно даже скучный день. Впрочем, это не всегда плохо. Рутина может быть успокаивающей.

Дева

Девы, любите жизнь и она вам обязательно улыбнется и отблагодарит каким-то неожиданным подарком или сюрпризом.

Весы

Весам 1 октября категорически не рекомендуется сидеть дома. Хорошая прогулка, поход в кино, выход в ресторан - все подход во вторник.

Скорпион

1 октября Скорпионов будет окружать масса людей, которые будут отвлекать ваше внимание. Сконцентрируйтесь на близких, не тратьте силы и время зря.

Стрелец

Гороскоп на первый день месяца говорит, что Стрельцам может понадобиться помощь. Не бойтесь ее принять, это не сделает вас слабыми.

Козерог

Звезды советуют: во вторник будьте внимательны, когда тратите деньги. С вас могут взять больше, чем нужно.

Водолей

Наслаждайтесь этим днем ​​и не думайте о делах, ведь отдыхать тоже нужно.

Рыбы

Рыбы, не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения — не нужно всегда и со всеми бороться.

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