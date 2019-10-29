Гороскоп на 30 октября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 30 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: medium.com

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Овен

Овны, не берите себе в голову проблемы из прошлого. Лучше сконцентрируйтесь на текущих задачах. Ведь работы у вас 30 октября может оказаться не мало и выполнить ее желательно как можно лучше.

Телец

Гороскоп на 30 октября говорит, что Тельцы в этот день будут на высоте. Внимание окружающих им обеспечено, поэтому стоит приготовиться к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам 30 октября позаботиться о своем здоровье и не пренебрегать подсказками, которые дает вам ваше тело. Прежде всего поймите, не страдаете ли вы из-за постоянного стресса.

Рак

Гороскоп на 30 октября говорит, что Ракам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в работу с головой — результат придет непременно! То же самое касается и амурных дел и творчества.

Лев

Львам 30 октября стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Дева

30 октября звезды напомнят Девам: человек, по которому вы скучаете, тоже думает о вас. Он в скором времени объявится в вашей жизни и перевернет ее с ног на голову. Вы будете очень счастливы.

Весы

Гороскоп на 30 октября говорит, что Весам вечером стоит максимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Вам стоит отдохнуть!

Скорпион

Для Скорпионов этот день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, что будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых нужно проявить максимальную рассудительность и сдержанность.

Стрелец

Стрельцы, постарайтесь 30 октября избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения — старайтесь решать их сразу.

Козерог

30 октября Козерогов ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Водолей

Для Водолеев этот день будет удачным во всех отношениях, особенно в материальном плане. Не выпускайте инициативу из рук и не отказывайтесь от помощи, лишней она не будет.

Рыбы

Звезды рекомендуют Рыбам 30 октября посвятить время семье и близким. Вы можете совместно заняться домашними делами, сходить в кино или на прогулку.

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