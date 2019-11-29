Гороскоп на 30 ноября: что ждет Овнов, Близнецов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 30 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Львам и Овнам этот день обещает трудности, а вот некоторым знакам Зодиака будет сильно везти. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

ОВЕН

Овнам стоит немного остановиться и задуматься, все ли в вашей жизни происходит так, как хотели этого вы. Вечер лучше провести на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ

Тельцы озаботятся своим здоровьем и сделают неприятное открытие. В любом случае, даже если у вас ничего не болит, лучше озаботиться состоянием своего здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня смогут доказать себе и окружающим, что они умеют хорошо работать и выполнять поставленные задачи. Правда, родные обидятся на вас из-за недостатка внимания с вашей стороны.

РАК

Ракам не стоит полагаться на чужое мнение, особенно, что касается советов. Вечер лучше посвятить романтике и любви.

ЛЕВ

Львам звезды сулят возобновление отношений, который были разорваны не по вашей инициативе. Похоже, в вашу жизнь вернется дорогой вам человек.

ДЕВА

Девам придется сделать выбор. Вот только решение стоит принимать не сердцем, а головой.

ВЕСЫ

Весам не стоит потакать интересам близкого человека. Сегодня стоит задуматься о своих интересах.

СКОРПИОН

Скорпионам не придется сегодня много работать. Ваша вторая половинка приготовила вам сюрприз.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам захочется рисковать, вот только иногда риск бывает неоправданным. Стоит продумать второй план, который позволит вам зарабатывать на жизнь.

КОЗЕРОГ

Козерогам звезды сулят конфликт, из которого вы выйдете победителем. Обратите внимание на свое здоровье.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям пора подумать о занятиях спортом. Вы давно обещали себе изменить жизнь и начать с чистого листа, но кто-то или что-то, постоянно тянут вас на дно.

РЫБЫ

Рыбам стоит продемонстрировать свою независимость, иначе вы рискуете стать заложником неприятной ситуации.

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