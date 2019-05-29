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Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

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Гороскоп на завтра, 30 мая 2019 года, по картам Таро приготовил ряд рекомендаций для всех знаков Зодиака. В первую очередь, карты советуют избегать странных знакомств и не болтать лишнего перед посторонними. Ваша открытость может сыграть злую шутку и повлечь за собой череду опасностей.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского иллюстратора Дэвида Корси.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

Рixabay

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ОВЕН – Туз Жезлов

Овнам карты Таро обещают насыщенный день, который, к слову, будет весьма нелегким. В особенности его вторая половина. Гороскоп на четверг для Овнов советует им максимально сконцентрироваться на рабочих задачах. Будет трудно, но все за ваши труды вам же потом и воздастся.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

ТЕЛЕЦ – Верховный Жрец

Гороскоп на сегодня для Тельцов советует более внимательно относиться к окружению. В частности, не стоит требовать от других того, чего вы в ответ им не сможете предоставить. Проявите терпение и увидите, насколько легче станет получать желаемое от людей.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Мечей

Близнецам предстоит нелегкая борьба. С окружающими или с самим собой – неизвестно, все зависит от того, как ранее вы поступали в спорных ситуациях. Возможно, придется отстаивать свою честь из-за неправдивых разговоров. Если будете уверенны в себе – выйдете победителем из любой ситуации.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

РАК – Тройка Мечей

Гороскоп на четверг по картам Таро для Раков готовит их к эмоциональному "буму". Постарайтесь не скрывать того, что чувствуете, в особенности от своих близких. Они вам всецело доверяют, доверьтесь и вы. Поверьте, с этим уйдут все конфликты и тревоги.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой
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ЛЕВ – Король Денариев

Львам предстоит потратить много сил и энергии на, казалось бы, совершенно бесполезное занятие. Но поверьте, справившись с собственными страхами и выйдя из зоны комфорта вы сможете оценивать себя кардинально по-другому. Это непременно будет вам "на руку" в дальнейшем.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

ДЕВА – Двойка Денариев

Гороскоп на завтра советует Девам более внимательно посмотреть вокруг себя и подумать, что нужно совершить для того, чтобы жизнь стала более яркой и комфортной. Может быть стоит сменить привычный круг общения? Или же обстановку вокруг себя. Решайте сами – вариантов будет много.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

ВЕСЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на сегодня для Весов подготовил череду испытаний. Но преодолев их вы заметно подниметесь в глазах тех, чье мнение для вас важно. На самом деле судьба не подкинет вам ношу, которую вы не сможете поднять. Все дело в вашей лени и в неправильном отношении к определенной ситуации. Подумайте об этом.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой
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СКОРПИОН – Тройка Жезлов

Скорпионы в последнее время озабочены материальными благами и, следовательно, двигаются только в направлении к улучшению финансового состояния. Но на самом деле существовать в полной мере комфортно вам мешает духовный зажим. Расслабьтесь и отдохните, вас ждут великие дела.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

СТРЕЛЕЦ – Мир

Гороскоп на этот день приготовил сюрприз для Стрельцов. Это может быть неожиданная встреча или внезапный выигрыш в лотерею. Но помните, случайности – не случайны, посему рано или поздно от вас потребуют чего-то взамен.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой
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КОЗЕРОГ – Дьявол

Дьявол – это плохой знак, но в вашем случае это просто предостережение. Гороскоп говорит, что вы слишком часто сами накручиваете себя и настраиваетесь на неприятности. Сейчас судьба к вам благосклонна, так что попытайтесь пользоваться всеми ее бонусами.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

ВОДОЛЕЙ – Правосудие

Правосудие обозначает торжество справедливости. Если вас ранее кто-то обидел – вам стоит ожидать извинений или какого-то приятного подарка. Если обидчиком были вы – тогда ждите возмездия. Гороскоп на четверг говорит, что любую ситуацию можно исправить, если своевременно принять меры. Подумайте об этом!

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

РЫБЫ – Шут

Шут обозначает противоречие, душевные скитания и четкое ощущение неопределенности. Вы словно зависли в воздухе и не знаете, как двигаться дальше. Или сами не хотите этого делать. Любой застой несет убытки в вашу жизнь, соберитесь и сделайте рывок.

Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: оставайтесь собой

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Тема
Астрологический прогноз
Теги
Тарогороскоп 2019
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