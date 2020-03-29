Гороскоп на 30 марта по картам Таро: что ждет Овнов, Раков и Стрельцов

Гороскоп на 30 марта 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Карты подсказали, кого ждет удача, а кому стоит поберечь свое здоровье.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: womensweb.in

Овен – Луна

Овны, 30 марта вы обязательно сможете сделать что-то замечательное. Это будет день, полный радости и пробуждения. Все вопросы удастся решить в соответствии с вашим планом. Позвольте себе принимать похвалу за сделанное.

Телец – Колесо Фортуны

Эта карта Таро олицетворяет материальный успех, достаток, а также эмоциональное и интеллектуальное удовлетворение. Кроме того, она символизирует физическое здоровье и любовь. Ваши желания непременно осуществятся 30 марта, но вот гороскоп предупреждает – придется чем-то пожертвовать.

Близнецы – Четверка Мечей

Для Близнецов этот день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, что будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых нужно проявить максимальную рассудительность и сдержанность.

Рак – Мир

Раков 30 марта ждут приятные хлопоты. Представители этого знака смогут с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Лев – Верховная Жрица

Карты Таро говорят, что 30 марта может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и принимаете его взвешенно.

Дева – Дама Денариев

Девы, если вы давно задумывали воплощение непростого дела – самое время взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Весы – Влюбленные

Гадание на Таро говорит, что Весам 30 марта следует большую часть времени провести с любимым человеком, это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Скорпион – Рыцарь Денариев

Скорпионы, вероятнее всего, вы 30 марта почувствуете апатию и упадок сил. Но руки опускать не стоит – такое состояние продлится недолго, и вы сможете быстро вернуть себе боевой настрой.

Стрелец – Башня

Стрельцам 30 марта стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет представителям этого знака понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые их беспокоят.

Козерог – Туз Мечей

Козероги, 30 марта позаботьтесь о своем здоровье. Если планировали начать правильно питаться, заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала.

Водолей – Паж Кубков

Карты Таро говорят, что Водолеев ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранять мир в семье.

Рыбы – Король Денариев

Рыбам 30 марта стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Немножко амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

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