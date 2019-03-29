Гороскоп на 30 марта для всех знаков Зодиака по картам Таро: как поступить в трудных ситуациях

Гороскоп на завтра, 30 марта 2019 года, по картам Таро предсказывает удачный день для новых начинаний и воплощения идей. Для всех знаков Зодиака могут поступить заманчивые предложения: по работе, в личных отношениях или же просто возникнут интересные планы на сутки.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Рixabay

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ОВЕН – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – карта, которая обладает противоречивым смыслом. С одной стороны вы сможете наконец-то завершить дела, которые долгое время откладывали "на потом", но с другой – возникнут трудности при общении с близкими. Вам придется доказывать свою правоту, и, возможно, в довольно резкой форме. Гороскоп на завтра рекомендует проявить терпение и не провоцировать конфликты.

ТЕЛЕЦ – Король Кубков

Гороскоп на субботу обещает Тельцам день, полный приключений. Вам представится возможность попробовать свои силы в совершенно новом направлении, и, к слову, эксперимент будет удачным. Не бойтесь показать свое истинное лицо, даже если не уверены в своих силах – действуйте, а близкие вам обязательно помогут.

БЛИЗНЕЦЫ – Шестерка Кубков

Близнецы в последнее время ощущают какое-то давление со стороны окружающего мира. Вам постоянно кажется, что любое действие может спровоцировать волну критики, однако, это не совсем верно. Вы зажимаетесь, боитесь сделать какой-то шаг в неизвестное и из-за этого теряете возможности, которые так настоятельно дарит вам судьба. Гороскоп на сегодня настоятельно советует менять подобный подход к жизни, иначе очень пожалеете.

РАК – Дама Жезлов

Дама Жезлов – карта, обозначающая перемены. Вы устали, а в жизни не хватает спокойствия и стабильности. Гороскоп на завтра обещает, что ситуация изменится в более выгодную для вас сторону. Возможно, поступит привлекательное предложение от близких. Если оно будет касаться отдыха или смены обстановки – соглашайтесь, даже не раздумывая.

ЛЕВ – Восьмерка Кубков

Представителей этого знака ожидает прорыв. Долгое время вам казалось, что вы ходите по замкнутому кругу, но именно в этот день он разорвется. Не без ваших усилий, конечно, но результаты обязательно будут стоить того. Гороскоп на субботу по картам Таро обещает вам также прилив новых сил и вдохновения, так что если хотели реализовать какие-то планы, можете начинать это делать именно сегодня.

ДЕВА – Шестерка Денариев

Девы, как говорит гороскоп на завтра, запутались и не могут найти выход. Однако, виной этому вы сами. Разберитесь в себе и подумайте, от каких неприятных мыслей из прошлого вы хотите избавиться. Прошлое даст вам совет или подсказку для вашей теперешней жизни. Если для этого вам придется проститься с чем-то или кем-то – жгите мосты и рубите канаты. Так велит делать вселенная.

ВЕСЫ – Пятерка Денариев

Эта карта символизирует начало преобразований, которые должны в корне изменить вашу жизнь. Возможно, перемены будут довольно кардинальными и принесут в вашу жизнь определенный дискомфорт, но не стоит этого бояться. Примите все, как должное – ваше будущее нуждается в новшествах, поэтому не бойтесь экспериментировать.

СКОРПИОН – Верховная Жрица

Карта подразумевает для представителей этого знака Зодиака долгожданную награду за старания. Вы смело шли наперекор всем обстоятельствам, и наконец дошли до заветной цели. Осталось только протянуть руку и схватить свой приз. Гороскоп говорит, что награда от судьбы будет именно такой, которую вы ожидали.

СТРЕЛЕЦ – Тройка Кубков

Гороскоп на сегодня обещает вам веселье: приятное времяпрепровождение, много общения и угощений, а также ощущение какого-то приближающегося праздника. Возможно, сегодня вы окажетесь в центре внимания и будете настоящим героем вечера. Также судьба предрекает Стрельцам признание и уверенность в своих силах, которые внезапно свалятся на голову. Наслаждайтесь этими дарами судьбы, но контролируйте происходящее, чтобы потом не стать посмешищем.

КОЗЕРОГ – Двойка Мечей

Двойка Мечей символизирует эмоции. Следовательно, день будет очень ярким и насыщенным приятными событиями. Вас ожидает встреча с близкими, смена обстановки и положительные впечатления от общения. Что касается деловой сферы, то здесь все тоже гладко. Но стоит присмотреться к "темным лошадкам", которые вас окружают. Гороскоп на завтра рекомендует сделать то, что вы давно обещали.

ВОДОЛЕЙ – Четверка Кубков

Суббота для Водолеев будет наполнена мечтами и грезами. И, стоит отметить, что учитывая ваш приземленный нрав, такое несколько легкомысленное поведение сыграет только на руку. Мечты позволят вам более четко очертить планы на будущее, а также дадут определенную мотивацию. Просто поверьте в свои силы, и все удастся лучшим образом.

РЫБЫ – Суд

Гороскоп на сегодня говорит, что у вас будет возможность завершить незаконченное дело. Эта карта может намекать на переезд, смену рода деятельности или же обретение новых связей. Это в глобальном понимании. Если же присмотреться более внимательно, вам стоит разобраться со старыми обещаниями. Именно сейчас пришло время закрыть все незапертые двери за спиной.

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