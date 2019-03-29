Гороскоп на 30 марта 2018: как провести первый выходной

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Суббота не для всех знаков Зодиака будет легким днем. У Тельцов и Скорпионов могут возникнуть сложности, а некоторым предстоит проскучать весь день. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Овен

Суббота символизирует для этого знака Зодиака прибыль, хорошие доходы. Сегодня для вас наступает время для действий.

Телец

Сегодня вы можете столкнуться с неожиданными преградами. Не ищите виноватых вокруг, а покопайтесь в себе.

Близнецы

Близнец долго колебались, но именно 30 марта примут решение, которое может серьезно повлиять на их будущее.

Рак

Этот день получится скучным. В вас будет бурлить энергия, которую вам некуда деть.

Лев

Львы наконец-то смогут четко увидеть собственные желания и цели, которые давно перед вами маячили. Откажитесь от давящих вас страхов и двигайтесь вперед.

Дева

Гороскоп рекомендует Девам быть сегодня решительнее, если вы хотите обратить на себя внимание нравящегося вам человека. В остальном день получится весьма положительным.

Весы

Этот день не принесет чего-то кардинально нового в жизнь Весов, но при этом и особых потрясений опасаться не стоит.

Скорпион

Не действуйте сгоряча. Если почувствуете, что обстановка вокруг вас накаляется, то постарайтесь не оказаться в водовороте событий.

Стрелец

В личной жизни Стрельца произойдут радикальные перемены. К лучшему они, или нет, решать только вам.

Козерог

Звезды могут склонять Козерогов к риску. Однако любые авантюры и любовные сумасбродства принесут только разочарования, а то и разрушения.

Водолей

В субботу Водолеев ждет много общения с близкими и знакомыми. Но это не станет для вас большой проблемой.

Рыбы

Рыбы будут изнывать от скуки и рутинной работы, которая на них свалилась. Но это был ваш выбор, поэтому не отлынивайте.

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