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Гороскоп на 30 марта 2018: как провести первый выходной

2.3тЧитать материал на украинском

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Суббота не для всех знаков Зодиака будет легким днем. У Тельцов и Скорпионов могут возникнуть сложности, а некоторым предстоит проскучать весь день. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Гороскоп на 30 марта 2018: как провести первый выходной

Овен

Суббота символизирует для этого знака Зодиака прибыль, хорошие доходы. Сегодня для вас наступает время для действий.

Телец

Сегодня вы можете столкнуться с неожиданными преградами. Не ищите виноватых вокруг, а покопайтесь в себе.

Близнецы

Близнец долго колебались, но именно 30 марта примут решение, которое может серьезно повлиять на их будущее.

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Рак

Этот день получится скучным. В вас будет бурлить энергия, которую вам некуда деть.

Лев

Львы наконец-то смогут четко увидеть собственные желания и цели, которые давно перед вами маячили. Откажитесь от давящих вас страхов и двигайтесь вперед.

Дева

Гороскоп рекомендует Девам быть сегодня решительнее, если вы хотите обратить на себя внимание нравящегося вам человека. В остальном день получится весьма положительным.

Весы

Этот день не принесет чего-то кардинально нового в жизнь Весов, но при этом и особых потрясений опасаться не стоит.

Скорпион

Не действуйте сгоряча. Если почувствуете, что обстановка вокруг вас накаляется, то постарайтесь не оказаться в водовороте событий.

Стрелец

В личной жизни Стрельца произойдут радикальные перемены. К лучшему они, или нет, решать только вам.

Козерог

Звезды могут склонять Козерогов к риску. Однако любые авантюры и любовные сумасбродства принесут только разочарования, а то и разрушения.

Водолей

В субботу Водолеев ждет много общения с близкими и знакомыми. Но это не станет для вас большой проблемой.

Рыбы

Рыбы будут изнывать от скуки и рутинной работы, которая на них свалилась. Но это был ваш выбор, поэтому не отлынивайте.

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