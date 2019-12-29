Гороскоп на 30 декабря 2019: что ждет Овнов, Дев, Раков и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 30 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.
В понедельник многим знакам Зодиака должна улыбнуться удача. Будьте внимательны к мелочам и не дайте себе опустить руки. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Овен
Овнам предстоит сделать важный шаг в личной жизни. Будьте внимательны к деталям и обращайте внимание на слова, которые вы говорите остальным.
Телец
Тельцам 30 декабря нужно посвятить день своей работе. Вам придется нелегко, поскольку задачи, которые необходимо решить - достаточно сложные.
Близнецы
30 декабря гороскоп для Близнецов говорит о том, что этому знаку Зодиака следует обратить внимание на состояние своего здоровья. Если вас что-то беспокоит - обратитесь к врачу.
Рак
Гороскоп на 30 декабря 2019 года для Раков советует дать себе второй шанс. Не отчаивайтесь если у вас что-то не получается, а просто пробуйте еще раз.
Лев
Гороскоп на 30 декабря 2019 года говорит, что у Львов в этот день свершиться давняя мечта. Не обращайте внимание на негатив и будьте собой.
Дева
Девам 30 декабря 2019 года необходимо хорошо отдохнуть. Будьте честны с собой и окружающими, чтобы не произошло.
Весы
Гороскоп на 30 декабря обещает Весам спокойный день, который следует провести со своей семьей. Удивите близких подарками или приятными словами.
Скорпион
30 декабря Скорпионы должны расслабиться и наслаждаться жизнью. Не думайте ни о чем и не пытайтесь сами решать свои проблемы. Попросите помощи и не бойтесь ничего.
Стрелец
Гороскоп на 30 декабря рекомендует Стрельцам с головой окунуться в работу. Постарайтесь закончить все свои дела до Нового года.
Козерог
Козерогов 30 декабря ожидают легкие неприятности на работе. Но не расстраивайтесь и не опускайте руки. У вас все получится.
Водолей
30 декабря Водолеям придется решиться на важный шаг, который может определить их будущее. Не бойтесь перемен и не бойтесь двигаться вперед.
Рыбы
Рыбам 30 декабря необходимо поговорить с близким другом. Он давно нуждается в вашей помощи, поэтому найдите на него время.
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