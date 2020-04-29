Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Гороскоп на 30 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Весы. А вот Рыбы в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: boostmybudget.com

Овен – Дама Денариев

Овны, 30 апреля вас будут изрядно раздражать правила, которые установили другие. Карты Таро рекомендуют набираться смелости и отстаивать собственные границы.

Телец –​​​​​​​ Солнце

30 апреля Тельцов ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Близнецы – Рыцарь Мечей

Гадание на картах Таро советует Близнецам 30 апреля проявлять на работе особый профессионализм и не отвлекаться на второстепенные дела. Безответственное отношение к делам будет иметь печальные последствия.

Рак – Двойка Денариев

Раков 30 апреля ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Лев – Воздержание

Львы, 30 апреля позаботьтесь о своем здоровье. Если планировали начать правильно питаться, заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала.

Дева – Колесо Фортуны

30 апреля возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят. Дела любовные будут удаваться как никогда легко и Дев может просто таки тянуть флиртовать.

Весы – Мир

Стабильность – главное слово для Весов в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Скорпион –​​​​​​​ Правосудие

Гадание на картах Таро советует Скорпионам 30 апреля быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Стрелец – Семерка Жезлов

30 апреля Стрельцы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Козерог –​​​​​​​ Отшельник

Козерогам 30 апреля нужно расслабиться и побыть в одиночестве. Выключите свой мобильный, почитайте книгу и соберитесь с мыслями. Сейчас вам это нужно как никогда!

Водолей – Башня

Водолеи, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Рыбы – Верховная Жрица

Гадание на картах Таро предсказывает Рыбам 30 апреля небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.

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