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Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

1.1т
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Гороскоп на 30 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Весы. А вот Рыбы в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Фото: boostmybudget.com

Овен – Дама Денариев

Овны, 30 апреля вас будут изрядно раздражать правила, которые установили другие. Карты Таро рекомендуют набираться смелости и отстаивать собственные границы.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Телец –​​​​​​​ Солнце

30 апреля Тельцов ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Близнецы – Рыцарь Мечей

Гадание на картах Таро советует Близнецам 30 апреля проявлять на работе особый профессионализм и не отвлекаться на второстепенные дела. Безответственное отношение к делам будет иметь печальные последствия.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Рак – Двойка Денариев

Раков 30 апреля ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Лев – Воздержание

Львы, 30 апреля позаботьтесь о своем здоровье. Если планировали начать правильно питаться, заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Дева – Колесо Фортуны

30 апреля возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят. Дела любовные будут удаваться как никогда легко и Дев может просто таки тянуть флиртовать.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Весы – Мир

Стабильность – главное слово для Весов в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Скорпион –​​​​​​​ Правосудие

Гадание на картах Таро советует Скорпионам 30 апреля быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Стрелец – Семерка Жезлов

30 апреля Стрельцы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Козерог –​​​​​​​ Отшельник

Козерогам 30 апреля нужно расслабиться и побыть в одиночестве. Выключите свой мобильный, почитайте книгу и соберитесь с мыслями. Сейчас вам это нужно как никогда!

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Водолей – Башня

Водолеи, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Рыбы Верховная Жрица

Гадание на картах Таро предсказывает Рыбам 30 апреля небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.

Гороскоп на 30 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
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