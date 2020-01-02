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Гороскоп на 3 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

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Гороскоп на 3 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому в этот день светит повышение, а кому неожиданная прибыль? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп на 3 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Фото: pinterest.com

Овен

Гороскоп на 3 января говорит, что для Овнов этот день кажется наиболее подходящим для решения проблем в семье. Кроме того, будьте поосторожнее с техникой, поскольку в пятницу высок риск получения травмы.

Телец

У Тельцов продолжается период посленовогоднего затишья. Вы наслаждаетесь заслуженным покоем и бездельем. Но такой период продлится не вечно, скоро вы снова вернетесь в бурное жизненное русло.

Близнецы

Близнецам в эту пятницу не стоит рассчитывать на прибыль. Звезды говорят, что вы еще и в минус может уйти.

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Рак

У Раков 3 января наступает светлая полоса. Проблемы со здоровьем, которые преследовали кого-то из вашей семьи, исчезнут, а вы сможете сполна насладиться подступающими выходными.

Лев

Льва астрологи советуют отдохнуть и расслабиться, перенеся все дела на следующую неделю. Лучше отдохните вместе с семьей, погуляйте с друзьями. Вы это заслужили.

Дева

У Дев могут возникнуть трудности на работе, поскольку вы никак не можете сконцентрироваться на делах. Все ваше внимание сконцентрировано на личных переживаниях.

Весы

Здоровье напомнит Весам об осторожности и воздержании. Если вы собрались на шумную гулянку, то лучше будьте посдержанее в возлияниях.

Скорпион

Скорпионам 3 января следует задуматься над своим поведением: возможно вы ущемили свою половинку в какой-то мелочи? Однако эта мелочь может больно ударить по влюбленному в вас сердцу. Поэтому лучше компенсируйте ущерб поскорее.

Стрелец

Рискованные финансовые вложения могут сильно подорвать ваше положение. Кроме того, в новом 2020-м году вам стоит задуматься над решением давно назревшей проблемы, которую вы так долго откладывали. Сейчас наступает хорошее время для сделок с недвижимостью.

Козерог

На работе возможны хлопоты и споры, которые не сделают атмосферу приятнее. Но вам следует держаться в стороне от конфликтов, которые вас не касаются.

Водолей

Вы получите возможность продемонстрировать свои сильные стороны и привлечь к себе внимание аудитории.

Рыбы

На работе год для вас начинается приятными новостями, возможно, даже появится повод отпраздновать продвижение по службе.

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Автор
Юрко Медянык
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