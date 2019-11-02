Гороскоп на 3 ноября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 3 ноября октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: airclaws.com

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Овен

3 ноября Овнов ждет много соблазнов. Звезды говорят, что им, вероятно, захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Однако следует быть осторожными, поддаваясь таким "маленьким страстям". Ведь это негативно может сказаться на вашей фигуре или здоровье. Лучше устройте себе разгрузочный день.

Телец

Тельцам нужно быть осторожными 3 ноября, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам сделать что-то необычное 3 ноября и попробовать вырваться из рутины. Можете смело поэкспериментировать. День хорош для любых изменений. Главное не просиживать все время на диване.

Рак

Ракам 3 ноября понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но вас ожидает и награда: романтический вечер или же свидание.

Лев

Страсти 3 ноября могут обостриться, а нерешенные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Львы бы не смогли пережить в этот день, если хорошо постараются.

Дева

У Дев 3 ноября будет полно энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения — романтические или дружеские. В разговорах уважайте свое мнение и не теряйте его, чтобы понравиться собеседнику.

Весы

Гороскоп на 3 ноября говорит, что Весам нужно сделать всю домашнюю работу утром, а остальное время посвятить только себе и собственным делам на работе. Избегайте ссор, потому что они могут спровоцировать вас на разоблачение старых грехов и тайн.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов: 3 ноября различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Стрелец

День у Стрельцов имеет все шансы пролететь в режиме нон-стоп: не успеете вы закончить одно дело, тут же появиться что-то другое. Не расстраивайтесь! Такой ритм вас взбодрит и поднимет настроение.

Козерог

3 ноября Козерогам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Водолей

Водолеям стоит быть осторожным со здоровьем 3 ноября. Особенно бдительными стоит быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.

Рыбы

Рыбы, на вас 3 ноября может напасть хандра — не поддавайтесь и гоните ее прочь. Отвлекитесь работой, а вечером — встречей с друзьями или родственниками. Хороший день для творчества.

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