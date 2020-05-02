Гороскоп на 3 мая по картам Таро: кого ждут неудачи
Гороскоп на 3 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Девы. А вот Козерогам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.
OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на воскресенье для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.
Овен – Башня
Овны, 3 мая вам стоит рисковать в каком-то деле по бизнесу. Ведь карты Таро говорят, что риск будет оправдан и все получится.
Телец – Верховная Жрица
Тельцы, 3 мая не бойтесь демонстрировать лидерские качества. Ваша внутренняя устойчивость и врожденное спокойствие помогут при решении даже самых сложных задач.
Близнецы – Колесо Фортуны
Близнецы 3 мая могут браться за любую работу, учебу или задачу. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.
Рак – Рыцарь Мечей
В этот день из-за богатства эмоциональных переживаний, которые вас ждут, вы можете попасть в непростую ситуацию. Прежде чем принимать решение, обратитесь за советом к человеку, которому доверяете.
Лев – Правосудие
Карты Таро говорят, что Львам нужно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками.
Дева – Звезда
Дев 3 мая будет ждать на редкость спокойный день. Поэтому карты Таро рекомендуют наслаждаться каждым моментом и посвятить свободное время самосовершенствованию.
Весы – Влюбленные
Весам 3 мая улыбнется фортуна на любовном фронте. И не важно, есть ли у вас пара или нет. Милый разговор поднимет вам настроение на долгое время, поэтому не стесняйтесь и выходите на контакт.
Скорпион – Отшельник
Замыкаться и уединяться Скорпионам 3 мая не стоит – высоки шансы впасть в депрессивное состояние, которое затянется на долгий период.
Стрелец – Мир
Стрельцы, чтобы воскресенье стало удачным, после пробуждения найдите несколько минут на себя и в покое представьте будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.
Козерог – Паж Кубков
Козероги, 3 мая вам может быть трудно настроиться на работу. Однако поработать все же стоит, потому что сейчас плохое время для лени. Также будьте осторожны с деньгами, особенно когда отправляетесь в супермаркет. Вероятные необдуманные траты могут вас огорчить.
Водолей – Дама Денариев
Водолеи 3 мая будут в центре внимания. Кому-то понадобится ваш совет, кому-то более серьезная помощь. Но вечер проведите в спокойной обстановке.
Рыбы – Колесница
Рыбам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, решать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.