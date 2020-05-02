Гороскоп на 3 мая по картам Таро: кого ждут неудачи

Гороскоп на 3 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Девы. А вот Козерогам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на воскресенье для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: forbes.com

Овен – Башня

Овны, 3 мая вам стоит рисковать в каком-то деле по бизнесу. Ведь карты Таро говорят, что риск будет оправдан и все получится.

Телец – Верховная Жрица

Тельцы, 3 мая не бойтесь демонстрировать лидерские качества. Ваша внутренняя устойчивость и врожденное спокойствие помогут при решении даже самых сложных задач.

Близнецы – Колесо Фортуны

Близнецы 3 мая могут браться за любую работу, учебу или задачу. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Рак – Рыцарь Мечей

В этот день из-за богатства эмоциональных переживаний, которые вас ждут, вы можете попасть в непростую ситуацию. Прежде чем принимать решение, обратитесь за советом к человеку, которому доверяете.

Лев –​​​​​​​ Правосудие

Карты Таро говорят, что Львам нужно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками.

Дева –​​​​​​​ Звезда

Дев 3 мая будет ждать на редкость спокойный день. Поэтому карты Таро рекомендуют наслаждаться каждым моментом и посвятить свободное время самосовершенствованию.

Весы – Влюбленные

Весам 3 мая улыбнется фортуна на любовном фронте. И не важно, есть ли у вас пара или нет. Милый разговор поднимет вам настроение на долгое время, поэтому не стесняйтесь и выходите на контакт.

Скорпион –​​​​​​​ Отшельник

Замыкаться и уединяться Скорпионам 3 мая не стоит – высоки шансы впасть в депрессивное состояние, которое затянется на долгий период.

Стрелец –​​​​​​​ Мир

Стрельцы, чтобы воскресенье стало удачным, после пробуждения найдите несколько минут на себя и в покое представьте будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Козерог –​​​​​​​ Паж Кубков

Козероги, 3 мая вам может быть трудно настроиться на работу. Однако поработать все же стоит, потому что сейчас плохое время для лени. Также будьте осторожны с деньгами, особенно когда отправляетесь в супермаркет. Вероятные необдуманные траты могут вас огорчить.

Водолей –​​​​​​​ Дама Денариев

Водолеи 3 мая будут в центре внимания. Кому-то понадобится ваш совет, кому-то более серьезная помощь. Но вечер проведите в спокойной обстановке.

Рыбы –​​​​​​​ Колесница

Рыбам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, решать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

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