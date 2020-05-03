Гороскоп на 3 мая: как избежать разочарований Львам, Стрельцам и Девам

Гороскоп на 3 мая 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на воскресенье.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодня могут возникнуть трудности с личными потребностями и восприятием информации. Постарайтесь избавиться от завышенных ожиданий, особенно если речь идет об отношениях и материальных вещах. Научитесь отделять факты от вымысла, чтобы избежать разочарований.

Овен

Этот день может привести к искаженному восприятию различных мнений, ситуаций или ценностей. Лучше избегайте обсуждения серьезных проблем.

Телец

Это время, когда желаемое начнет выдаваться за действительное. Сделайте все возможное, чтобы избежать потерь, ложных обещаний и недоразумений с друзьями.

Близнецы

Сегодня вы можете смотреть на некоторые вещи через призму личных желаний. Учитывая это, постарайтесь скорректировать свои ожидания и возможности.

Рак

Это время чрезмерной чувствительности. Несмотря на это, постарайтесь не допустить, чтобы какие-то мысли, иллюзии или прихоти затуманили ваши суждения.

Лев

В этот день вы можете столкнуться с неуверенностью, неопределенностью и разочарованием. Стремитесь наслаждаться жизнью, избегая завышенных ожиданий.

Дева

Это время неопределенности и разочарований. Не позволяйте завышенным ожиданиям влиять на личные планы, обязанности или поступки.

Весы

Сегодня вам будет сложно сосредоточиться на практических вопросах. Постарайтесь избавиться от неопределенности, связанной с любовными или рабочими вопросами.

Скорпион

Это эмоционально сложное время. Лучше не принимайте никаких окончательных решений, поскольку сегодня вы будете склонны неправильно понимать ситуации.

Стрелец

Сегодняшние энергии будут слишком разрушительными, из-за чего могут возникнуть определенные разочарования. Попытайтесь избежать давления на свои отношения, мечты или планы.

Козерог

Сегодня вы будете эмоционально уязвимыми. Возможно, появится неопределенность, связанная с работой или отношениями. Однако не торопитесь принимать важные решения.

Водолей

В этот день будет сложно объективно оценивать какие-то планы или ситуации. Старайтесь не возлагать большие надежды на что-то недосягаемое.

Рыбы

Сегодня вы можете жаждать чего-то большего, чем обычно. Старайтесь избегать эмоциональных крайностей и найдите время, чтобы понять свои истинные потребности.