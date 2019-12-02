Гороскоп на 3 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 3 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому гороскоп пророчит очень сложный день, а кому будет везти как никогда?OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 3 декабря настоятельно рекомендует Овнам не перебарщивать с присущим им упрямством. Это может сыграть с вами злую шутку.

Телец

Характер у Тельцов тоже не подарок. Вы часто вспыхиваете по мелочам и можете обидеть кого-то близкого. Во вторник у вас может возникнуть несколько таких ситуаций, поэтому постарайтесь держать себя в руках.

Близнецы

Близнецам же 3 декабря нестерпимо захочется обнимашек и домой. Тепло и ласка непременно поднимут вам настроение.

Рак

Гороскоп на вторник говорит, что Раки, которые не так давно заболели, смогут наконец-то пойти на поправку. Кроме того, Ракам в этот вторник не рекомендуется заводить новых знакомств, поскольку это может плохо сказаться на ваших перспективах.

Лев

Львы очень много работают и совсем себя загоняли. Отдохните уже наконец, мир от этого не развалится.

Дева

У Дев будет стабильный и очень интересный день, который позволит вам узнать много нового как о себе, так и об окружающем вас мире.

Весы

Весам в этот вторник будут хорошо удаваться все их начинания. Кроме того, вы станете еще на шаг ближе к намеченной глобальной цели.

Скорпион

Скорпионов ждет очень интересный день, приправленный различными мелкими приятностями. Дома вас будет ждать тепло и уют, возможно даже легкий массаж.

Стрелец

У Стрельцов началась довольно неприятная финансовая полоса. Не переживайте - это не проклятие, в скором времени все наладится.

Козерог

Ваши положительные качества сегодня будут как никогда видны окружающим. Пользуйтесь и заводите полезные знакомства!

Водолей

Сегодня вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет.

Рыбы

Астрологи дают вам приятный совет, ни в чем себе не отказывать. Также имеет смысл искренне поговорить с представителями младшего поколения о недопонимании, которое было раньше.

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