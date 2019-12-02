Гороскоп на 3 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 3 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.
Кому гороскоп пророчит очень сложный день, а кому будет везти как никогда?OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
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Овен
Гороскоп на 3 декабря настоятельно рекомендует Овнам не перебарщивать с присущим им упрямством. Это может сыграть с вами злую шутку.
Телец
Характер у Тельцов тоже не подарок. Вы часто вспыхиваете по мелочам и можете обидеть кого-то близкого. Во вторник у вас может возникнуть несколько таких ситуаций, поэтому постарайтесь держать себя в руках.
Близнецы
Близнецам же 3 декабря нестерпимо захочется обнимашек и домой. Тепло и ласка непременно поднимут вам настроение.
Рак
Гороскоп на вторник говорит, что Раки, которые не так давно заболели, смогут наконец-то пойти на поправку. Кроме того, Ракам в этот вторник не рекомендуется заводить новых знакомств, поскольку это может плохо сказаться на ваших перспективах.
Лев
Львы очень много работают и совсем себя загоняли. Отдохните уже наконец, мир от этого не развалится.
Дева
У Дев будет стабильный и очень интересный день, который позволит вам узнать много нового как о себе, так и об окружающем вас мире.
Весы
Весам в этот вторник будут хорошо удаваться все их начинания. Кроме того, вы станете еще на шаг ближе к намеченной глобальной цели.
Скорпион
Скорпионов ждет очень интересный день, приправленный различными мелкими приятностями. Дома вас будет ждать тепло и уют, возможно даже легкий массаж.
Стрелец
У Стрельцов началась довольно неприятная финансовая полоса. Не переживайте - это не проклятие, в скором времени все наладится.
Козерог
Ваши положительные качества сегодня будут как никогда видны окружающим. Пользуйтесь и заводите полезные знакомства!
Водолей
Сегодня вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет.
Рыбы
Астрологи дают вам приятный совет, ни в чем себе не отказывать. Также имеет смысл искренне поговорить с представителями младшего поколения о недопонимании, которое было раньше.
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