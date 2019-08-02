Гороскоп на 3 августа 2019: кого ждет очень трудный день

Гороскоп на 3 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кое-кому в эту субботу будет очень непросто. Какие беды могут подстерегать вас в первый выходной и кому из знаков Зодиака завтра крупно повезет? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

В эту субботу, 3 августа, у Овнов могут возникнуть сложности во взаимоотношениях, которые ранее были беспроблемными. Кроме того, вас могут очень удивить неожиданным поступком.

Телец

В субботу все ваши планы полетят к чертям. Но не спешите расстраиваться. Возможно, это к лучшему, ведь вместо этого вы сможете провести время с близкими вам людьми. Так что хороших выходных, Тельцы.

Близнецы

Гороскоп на субботу обещает Близнецам невероятно спокойный и ленивый день. Вы сможете расслабиться, поваляться, подумать о жизни, а потом снова поваляться. Вы же об этом мечтали, правда?

Рак

А вот Ракам лучше настроиться на активное 3 августа. Вы будете решать 100 дел одновременно, но не волнуйтесь - кипящей в вас завтра энергии хватит даже на то, чтобы после этого марафона пойти и танцевать всю ночь на диско.

Лев

Одиноким Львам в эту субботу лучше не засиживаться дома, а идти гулять. Высока вероятность романтических знакомств. Всем же занятым предстоит решать бытовые вопросы. Да, такова жизнь.

Дева

Завтра Девы будут склонны к прощению. Великодушие - ваш девиз на 3 августа. Впрочем, всего хорошего нужно понемножку. Если дадите окружающим сесть на голову - скоро пожалеете.

Весы

Весам гороскоп на 3 августа рекомендует заняться наведением порядка. И речь не только о быте, но и вашем внутреннем состоянии. Кажется, пришла пора почистить чакры, разгрузить ауру и так далее. Весы, похоже, что вам пора заглянуть в бар.

Скорпион

Завтра вас ждет семейный день. Вы сможете провести много времени с близкими, чего вам так не хватало. Постарайтесь подзарядиться энергией, поскольку вас ждет много работы.

Стрелец

У Стрельцов 3 августа ожидается очень удачный день. Вы сможете решить массу вопросов и дел настолько быстро, что и сами будете удивлены.

Козерог

Звезды советуют: отдохните и расслабьтесь, работа не убежит, а суббота для того и создана, чтобы предаваться отдыху и всяким приятным развлечениям.

Водолей

Говорите сегодня всем возможностям "да". Если у вас есть сомнения, пусть они отойдут в сторону.

Рыбы

Рыбы, не действуйте радикально, проявите немного терпения и все наладится.

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