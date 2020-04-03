Гороскоп на 3 апреля по картам Таро: кого ждут неприятности

Гороскоп на 3 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Восьмерка жезлов

Восьмерка Посохов это карта большой силы и скорости. Эта энергия может соотноситься с тем, что вас окружает, или скорее с вашими ментальными процессами, которые в этот момент эффективны и продуктивны.

ТЕЛЕЦ - Тройка кубков

Вам выпала удивительная, но в тоже время грустная карта. Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам.

БЛИЗНЕЦЫ - Мир

Эта карта символизирует победу над своими слабостями. Вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретет внутреннее равновесие.

РАК - Повешенный

Повешенный – одна из самых таинственных и богатых ассоциациями карт. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время - можем плыть против течения. Вам стоит сделать выбор и решиться пойти на встречу своей судьбе.

ЛЕВ - Рыцарь жезлов

Это будет сложный день. Ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется "все и сразу", либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов.

ДЕВА - Луна

С карты на нас смотрят собака и волк. У волка взгляд злобный, у собаки – добрый. Эти звери символизируют два разных отношения к подсознанию. В вашей жизни нет ярко выраженных целей и задач.

ВЕСЫ - Король кубков

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее. Возможно завтра вы встретите удивительного незнакомца.

СКОРПИОН - Семерка денариев

Эта карта говорит о добродетели терпения. Нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий.

СТРЕЛЕЦ - Четверка мечей

Настало время отойти от дел и отдохнуть. Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы.

КОЗЕРОГ - Рыцарь мечей

Он символизирует взлеты ума, будь то полет воображения или изобретательности. Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение чистой силой воли.

ВОДОЛЕЙ - Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Вы остались одни и сами отталкиваете помощь.

РЫБЫ - Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь.

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