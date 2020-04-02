Гороскоп на 3 апреля по картам Таро: что ждет Овнов, Дев и Рыб

Гороскоп на 3 апреля 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Карты подсказали, кого ждет удача, а кому стоит быть осторожнее с деньгами в этот день.
OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.
Фото: freepik.com
Овен – Солнце
Пятница 3 апреля для Раков пройдет в расслабленном состоянии и хорошем настроении. День подходит для планирования проектов до конца года. Разложите по полочкам все, что вы должны успеть сделать, чтобы достичь своей цели.
Телец – Четверка Жезлов
3 апреля Тельцам не стоит критиковать и осуждать других. Гадание на картах Таро советует: спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться.
Близнецы – Башня
Карты Таро говорят, что если в этот день Близнецам и придется с чем-то расстаться, то из жизни уйдет то, что уже не имеет никакого смысла. Больше прислушивайтесь к себе и получите правильные ответы.
Рак – Тройка Денариев
Раки, 3 апреля вас накроет чувство усталости и грусти. Постарайтесь не планировать важные совещания, подписание документов и принятие новых проектов. Лучше перенесите это на другой день.
Лев – Луна
Львов 3 апреля ждут приятные хлопоты. Они смогут с головой окунутся в семейные дела, оставив работу на другой день.
Дева – Колесо Фортуны
Девам3 апреля фортуна будет улыбаться в любой сфере жизни. Те вопросы, которые представителям этого знака долго не давали покоя, решатся легко и успешно.
Весы – Влюбленные
3 апреля Весам повезет встретить интересного человека, с которым можно будет не только весело провести время, а и, возможно, связать свою жизнь. Постарайтесь быть открытыми, вежливыми и обаятельными.
Скорпион – Дама Денариев
Карты Таро говорят, что Скорпионам понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но их ждет и награда: романтический вечер или же свидание.
Стрелец – Шестерка Мечей
Очень напряженный день. Могут провалиться деловые переговоры. Вполне вероятно возникновение огромного количества домашних хлопот, так что вы полностью погрузитесь в их решение.
Козерог – Звезда
Вероятно, что Козерогам 3 апреля на долю может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.
Водолей – Отшельник
Гадание на картах Таро говорит, что Тельцам 3 апреля нужно расслабиться и побыть в одиночестве. Выключите свой мобильный, почитайте книгу и соберитесь с мыслями. Сейчас вам это нужно как никогда!
Рыбы – Суд
Рыбы, возможно, 3 апреля вам придется попрощаться с кем-то или чем-то. Вам придется принимать тяжелые решения и прекращать нездоровые отношения. Поэтому уходя, сжигайте все мосты!
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