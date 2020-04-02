Гороскоп на 3 апреля по картам Таро: что ждет Овнов, Дев и Рыб

Гороскоп на 3 апреля 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Карты подсказали, кого ждет удача, а кому стоит быть осторожнее с деньгами в этот день.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: freepik.com

Овен – Солнце

Пятница 3 апреля для Раков пройдет в расслабленном состоянии и хорошем настроении. День подходит для планирования проектов до конца года. Разложите по полочкам все, что вы должны успеть сделать, чтобы достичь своей цели.

Телец – Четверка Жезлов

3 апреля Тельцам не стоит критиковать и осуждать других. Гадание на картах Таро советует: спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться.

Близнецы – Башня

Карты Таро говорят, что если в этот день Близнецам и придется с чем-то расстаться, то из жизни уйдет то, что уже не имеет никакого смысла. Больше прислушивайтесь к себе и получите правильные ответы.

Рак – Тройка Денариев

Раки, 3 апреля вас накроет чувство усталости и грусти. Постарайтесь не планировать важные совещания, подписание документов и принятие новых проектов. Лучше перенесите это на другой день.

Лев – Луна

Львов 3 апреля ждут приятные хлопоты. Они смогут с головой окунутся в семейные дела, оставив работу на другой день.

Дева – Колесо Фортуны

Девам3 апреля фортуна будет улыбаться в любой сфере жизни. Те вопросы, которые представителям этого знака долго не давали покоя, решатся легко и успешно.

Весы – Влюбленные

3 апреля Весам повезет встретить интересного человека, с которым можно будет не только весело провести время, а и, возможно, связать свою жизнь. Постарайтесь быть открытыми, вежливыми и обаятельными.

Скорпион – Дама Денариев

Карты Таро говорят, что Скорпионам понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но их ждет и награда: романтический вечер или же свидание.

Стрелец – Шестерка Мечей

Очень напряженный день. Могут провалиться деловые переговоры. Вполне вероятно возникновение огромного количества домашних хлопот, так что вы полностью погрузитесь в их решение.

Козерог – Звезда

Вероятно, что Козерогам 3 апреля на долю может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Водолей – Отшельник

Гадание на картах Таро говорит, что Тельцам 3 апреля нужно расслабиться и побыть в одиночестве. Выключите свой мобильный, почитайте книгу и соберитесь с мыслями. Сейчас вам это нужно как никогда!

Рыбы – Суд

Рыбы, возможно, 3 апреля вам придется попрощаться с кем-то или чем-то. Вам придется принимать тяжелые решения и прекращать нездоровые отношения. Поэтому уходя, сжигайте все мосты!

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