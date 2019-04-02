Гороскоп на 3 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: как избежать неприятностей

Гороскоп на завтра, 3 апреля 2019 года, по картам Таро предсказывает нелегкий день большинству знаков Зодиака. Он будет посвящен решению проблем и задач, которые успели скопиться за последнее время. Старайтесь не откладывать важные разговоры на потом – это может привести к долгосрочным конфликтам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Рixabay

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ОВЕН – Туз денариев

В этот день вам следует ловить удачу – она может выпасть где угодно. лотерейный билет, решение конфликтной ситуации с близкими или полученное вознаграждение за давно проделанную работу – никто не знает, откуда нагрянет удача. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в финансовой сфере. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка мечей

В этот день гороскоп на среду говорит о том, что вам следует отказаться развлечений и потуже затянуть пояс. Возможно, вы ощутите некие ограничения собственной свободы, но при этом стоит помнить – это только к лучшему. Вас просто судьба пытается оградить от необдуманных решений.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь кубков

Рыцари – это действие, и гороскоп на сегодня настоятельно рекомендует вам именно проявить активность. В какой сфере жизнедеятельности – увидите совершенно случайно, судьба пошлет вам узнаваемый Рыцарь также рекомендует вам взять чувства в свои руки. В отношениях мы все слишком часто обнаруживаем, что мы парализованы, нерешительны, неспособны ответить.

РАК – Дама жезлов

Вы уверены в своих силах, вы точно знаете, чего хотите, и готовы, если надо, взять на себя самую трудную часть работы. В этот день вы готовы сделать решающий шаг. Так вы сможете увлечь за собой других, которым нужны ваши оптимизм, поддержка и мудрое руководство. Кроме того, гороскоп на завтра говорит, что вы встретитесь с темпераментной, волевой женщиной, которая сыграет важную роль в вашей ситуации.

ЛЕВ – Четверка жезлов

Гороскоп на завтра советует: не бойтесь самовыражаться и того, что вас за это “накажут”. Смело сделайте первый шаг в отношениях. Вы убедитесь, что вам рады. Приветствуйте этот день, отбросьте грустные мысли и подарите себе букет цветов. Если вы уже давно откладывали какую то неприятную обязанность, например, трудный телефонный разговор – это самый благоприятный день для таких дел.

ДЕВА – Десятка денариев

Вы можете наслаждаться полнотой жизни. Плоды созрели и ждут лишь, чтобы вы пришли и собрали их. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Если вы намеревались заключить сделку или совершить прибыльную операцию, то это для этого самый подходящий день. Все, чем вы займетесь в этот день, принесет вам не только прибыль, но и радость. Десятка денариев – таинственная и удивительная карта, которая выпадает вам не так часто.

ВЕСЫ – Дама мечей

Если вы до этого дня чувствовали себя стесненным или зависимым от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и освободиться. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех и вся, которая может завести вас очень далеко. Гороскоп на завтра по картам Таро говорит, что вам предстоит встреча с умной женщиной. Выслушайте ее внимательно, она может сыграть важную роль в вашей дальнейшей судьбе.

СКОРПИОН – Восьмерка денариев

Гороскоп на среду советует вам раскрыться и показать свои умения. Перестаньте бояться того, как примут ваши идеи. Гении тоже не всегда сразу получали похвалу. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех. И помните, ваше от вас не уйдет.

СТРЕЛЕЦ – Шестерка кубков

Среда может стать для вас своеобразным "днем порядка". Разберитесь в себе и подумайте, от каких неприятных мыслей из прошлого вы хотите избавится. Прошлое даст вам совет или подсказку для вашей теперешней жизни, если вы встретитесь с человеком, которого не видели много лет или найдете вещь давно забытую или потерянную.

КОЗЕРОГ – Десятка жезлов

Этот день желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое. Либо вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым. Но, если дело того стоит, соберитесь с силами и рискните. Десятка жезлов принесет вам удачу и решительность.

ВОДОЛЕЙ – Тройка жезлов

Тройка жезлов свидетельствует о том, что либо у вас уже очень прочная позиция, либо сегодня вы наконец взойдете на “плато”, с которого перед вами откроются широкие перспективы. Используйте же этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели.

РЫБЫ – Туз кубков

Гороскоп по картам Таро говорит, что для Рыб среда – это день исполнения желаний. Используйте его, чтобы сделать решительный шаг или принять многообещающее предложение. Возможно, вы предпочтете использовать этот день для того, чтобы разрешить наконец какую то застарелую проблему или "зарыть топор войны", помирившись с кем-то.

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