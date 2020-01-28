Гороскоп на 29 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 29 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: Pexels

Овен

Гороскоп на 29 января говорит, что Овны захотят закрыться от всех. Они могут и вовсе потерять интерес к работе, к обучению, к дальнейшему развитию. Им будет казаться, что это все зря. Но нужно помнить, что путь к звездам зачастую через тернии.

Телец

Звезды говорят, что у Тельцов 29 января выдастся плодотворный день и они смогут улучшить свое материальное положение. Для этого важно заниматься тем, что приносит удовольствие, иначе растратите всю свою энергию зря.

Близнецы

Близнецы, вам 29 января во многих ситуациях захочется найти ложь, лицемерие, неискренность, обман, а то и даже измену. Впрочем, у вас есть шансы попасть в плен собственных иллюзий – поэтому не спешите с выводами.

Рак

Раки, ваши мечты будут сбываться 29 января и все пойдет по плану. В профессиональной и финансовой сфере вас ждет полная безопасность. Вы получите возможность развеять ваши сомнения.

Лев

29 января звезды советуют Львам не спешить давать обещания друзьям встретиться с ними после работы. Возможно, у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести.

Дева

Девы, сейчас хороший период для решения финансовых вопросов, а домашние – лучше отложить на другой день. Вечер посвятите себе и процедурам уходу.

Весы

Забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 29 января ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 29 января внимательно прислушиваться к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, но легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Стрелец

Стрельцы 29 января будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Козерог

Звезды говорят, что день будет неудачным для Козерогов. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.

Водолей

Гороскоп на 29 января говорит, что в этот день Водолеи будут на высоте. Внимание окружающих им обеспечено, поэтому следует приготовиться к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Рыбы

Обратите внимание на ваше поведение. Возможно есть реакции от которых вам следует отказаться, чтобы сделать свою жизнь более качественной.

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