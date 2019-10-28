Гороскоп на 29 октября 2019: кому не повезет во вторник

Гороскоп на 29 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Один из знаков Зодиака может оказаться перед непростым выбором, а кое-кому гороскоп обещает очень интересные вызовы. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 29 октября предупреждает Овнов об осторожности. Не рискуйте зря, дважды подумайте перед тем как соглашаться на казалось бы заманчивые предложения. За "золотыми горами" может крыться большая опасность.

Телец

Тельцам 29 октября астрология рекомендует перестать переживать из-за бытовых проблем и сконцентрироваться на текущих задачах. Постепенно вы все разрулите, но для этого нужно время. Кроме того, подумайте об отказе от вредных привычек, поскольку здоровье уже не железное.

Близнецы

Гороскоп на 29 октября советует Близнецам поменьше прислушиваться к чужому мнению. Пользы от этого не много, а ваша доверчивость может сыграть с вами злую шутку.

Рак

Раков во вторник может настичь неожиданная новость, которая способна привести к кардинальным решениям с вашей стороны. Впрочем, не пугайтесь. Возможно вам как раз и не хватало определенной спонтанности? Жизнь не должна становиться болотом.

Лев

Гороскоп на 29 октября советует Львам прислушаться к голосу интуиции. Вероятно, вы окажетесь в непростой ситуации и будете вынуждены делать выбор - в этом случае шестое чувство может вас сильно выручить.

Дева

Астрология на вторник предсказывает Девам очень насыщенный эмоциями день. За этот день вы испытаете весь спектр чувств - от дикого восторга до отчаяния. Впрочем, к вечеру вы наверняка сумеете восстановить душевное равновесие.

Весы

29 октября Весам нужно быть поосторожнее со словами. Обычно вы не разбрасываетесь заявлениями, но в этот день можете оказаться на грани. Ваши эмоции могут иметь далекоидущие последствия.

Скорпион

Гороскоп на 29 октября для Скорпионов рекомендует этому знаку посвятить день творчеству и веселью. Сходите на прогулку или кино, купите то, что давно хотели, а также дайте отдохнуть от лишних мыслей своей голове.

Стрелец

Гороскоп на этот день прогнозирует для Стрельцов очень важную миссию, при выполнении которой им понадобится помощь коллег или друзей. Кроме того, вас ждет еще один интересный вызов, который может открыть перед вами окно возможностей.

Козерог

Козерогам 29 октября не стоит совершать крупные покупки или заключать сделки. Они принесут вам только негатив и разочарование. Лучше возьмите выходной и отдохните от работы.

Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям посвятить больше времени налаживанию отношений с близким им человеком. Возможно вы слишком сильно увлеклись работой и не заметили, что в личной жизни все пошло не так. 29 октября будет хорошая возможность все исправить.

Рыбы

Рыбам 29 октября подготовило множество срочных задач. Так, в этот день вам следует дать себе возможность обдумать все и принять очень важное решение, которое в будущем кардинально изменит вашу жизнь.

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