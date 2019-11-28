Гороскоп на 29 ноября: что ждет Раков, Львов, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 29 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Весам и Близнецам этот день обещает трудности, а вот некоторым знакам Зодиака будет сильно везти. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Для Овнов 29 ноября станет благоприятным днем для всего что связано с любовью. Готовьтесь к очень приятным сюрпризам.

Телец

Тельцам в последнее время приходится нелегко: на них навалилось много всего, а ваша ответственность не позволяет сбросить с себя этот груз. Вы на правильном пути, скоро станет легче.

Близнецы

Близнецов ждет очень непростой день. Возможны стрессы, усталость и нервотрепка. Трудный конец трудной недели. Но зато выходные обещают быть очень приятными.

Рак

У Раков 29 ноября обещает стать днем бесконечных разговоров и переговоров. Довольно бестолковых, но куда от этого поденешься.

Лев

Львам лучше всего провести этот день с близкими и друзьями. Впрочем, даже если у вас будет трудный и напряженный день, то не расстраивайтесь — они поймут.

Дева

Девам в эту пятницу грозят незначительные финансовые потери. Если вы занимаетесь бизнесом, то лучше не заключайте сделок.

Весы

Весам 29 ноября лучше не принимать важных решений и отправляться в длительные командировки. Все это может закончиться бедой.

Скорпион

Скорпионам светит очень спокойный день. Вы плодотворно потрудитесь на работе, переделаете все дела и плавно вкатитесь в выходные.

Стрелец

Главный совет дня для Стрельцов: не нарушайте привычный для вас распорядок дня, поскольку это может привести к неприятностям. Импровизация сегодня это не ваше.

Козерог

Ваша принципиальность, проницательность и сдержанность сегодня работают на вас.

Водолей

Возможно неожиданное, но очень приятное романтическое признание.

Рыбы

Не вводите новшеств в ведение хозяйства и прочего домашнего быта.

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