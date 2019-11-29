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Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

1.2т
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Гороскоп на 29 ноября 2019 года, по картам Таро рекомендует всем знакам Зодиака быть осторожными.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности
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ОВЕН Пятерка Жезлов

Самое сложное, что ожидает вас в этот день - это разговор с близким другом. Вы давно раскрыть ему свой секрет, который мешает вам нормально общаться и сковывает вас. Не бойтесь, он поймет и простит вас.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

В этот день вы встретите сильную женщину, которая сможет вывести вас из небытия и указать правильную дорогу. Будьте внимательны и следуйте за всеми знаками, которые вам будет предоставлять Вселенная.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

БЛИЗНЕЦЫ Императрица

Вам необходимо снять с себя корону и отдать бразды правления кому-то другому. Вы устали и это негативно отражается на состоянии вашего здоровья. Снимите эту ношу со своих плеч и начните дышать спокойно.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

РАК Мир

Не бойтесь перемен. Они неизбежны и только сделают вас сильнее. Вы любите жизнь и она одаривает вас неожиданными подарками. Вам необходимо принимать все с улыбкой и радоваться каждому дню.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

ЛЕВ Двойка Жезлов

Перестаньте растить в себе ненависть и начните любить и радоваться жизни. Говорите только то, что думаете. Постарайтесь помириться в этот день с человеком, с которым поругались очень давно. В будущем он может быть вам очень полезен.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

ДЕВА Пятерка Кубков

Отдых - единственное, что нужно вам. Не думайте ни о чем плохом и концентрируйте внимание только на позитиве. Вам следует быть внимательнее к собственному состоянию.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

ВЕСЫ Паж Денариев

Вам следует прожить этот день посвятив его своей семье. Станьте им опорой и поддержкой. Гороскоп по картам Таро рекомендует вам перестать бегать от себя. Делайте то, что хотите и не слушайте никого.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

СКОРПИОН Звезда

Гороскоп по картам Таро на для Скорпионов рекомендует им дать себе шанс на свободу. Освободитесь от неприятных задач и делайте только то, что хотите.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

СТРЕЛЕЦ Повешенный

Уделите время своей работе. Решите все давно накопившиеся задачи, которые мешают вам двигаться дальше. Не думайте о том, что у вас что-то может не получиться.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

КОЗЕРОГ Луна

Не бойтесь своих желаний и помните, что даже после самой темной ночи всегда наступает утро. Не бойтесь темноты, поскольку вы способны победить всех монстров, которые в ней скрываются.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

ВОДОЛЕЙ Тройка Кубков

Вы перестали верить людям и это постоянно создает вам множество проблем. Исправьте ситуацию. Начните дышать полной грудью и двигайтесь дальше.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

РЫБЫ Двойка мечей

Решитесь на отчаянный шаг. Вам нужно сделать это в ближайшее время, поскольку дальше вас ожидают большие перемены. Кроме того, больше уделяйте времени своей семье.

Гороскоп на 29 ноября 2019: кого ждут неприятности

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Автор
Мария Дидык
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