Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: не теряйте голову

Гороскоп на завтра, 29 мая 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака предсказывает удачливый день, который может принести интересные и неожиданные новости. Главное, не пугайтесь того, что можете услышать от близких. На все нужно реагировать адекватно.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" художника из Италии Чиро Маркетти.

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ОВЕН — Колесо Фортуны

Овнам гороскоп на завтра предвещает новые приключения и неожиданные новости, которые сперва могут выбить из привычной жизненной колеи, но при этом они прольют свет на ближайшее будущее. Карты Таро советуют в среду стараться следовать своей судьбе и не торопить события, так как наступает светлая полоса в жизни. Но события должны следовать своим чередом, иначе вы можете спугнуть удачу.

ТЕЛЕЦ — Верховная Жрица

Тельцы 29 мая должны проявлять выдержку, спокойствие и лояльность в любых неожиданностях. Гороскоп на сегодня говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в ход событий, не следует рулить везде по-своему и уж точно не надо грубо высказываться о ком-либо. Ошибки, допущенные в этот день, могут отражаться в вашей дальнейшей жизни еще очень долго.

БЛИЗНЕЦЫ — Повешенный

Карта символизирует внутреннюю свободу человека: от обязательств, от жизненного бремени, от переживаний и ненужных связей. Гороскоп на среду указывает на то, что пора разорвать какие-то цепи, которые вас сковывают изо дня в день. Жизненная ситуация постоянно меняется, и вы ничего не сможете с этим сделать, просто принимайте все так, как оно есть.

РАК — Двойка Жезлов

Ракам 29 мая представится возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Дело в том, что вы столкнетесь с трудной ситуации, исход которой будет зависеть только от ваших действий. Что будет дальше – никто не может наверняка знать, но вам нужно четко понимать, что вся ваша жизнь пребывает только в ваших же руках..

ЛЕВ — Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро советует Львам 29 мая быть более сдержанными и тактичными, так как происходящие вокруг события сулят вам сегодня излишнюю возбудимость. Зачастую ваша же нетерпимость и вспыльчивость мешают вам грамотно поступать в той или иной ситуации. Задумайтесь над тем, что вы делаете не так и о чем чаще всего жалеете. Тогда все встанет на своим места.

ДЕВА — Четверка Кубков

Четверка Кубков предупреждает Дев о том, что день будет весьма полезным, однако в то же время и далеко не легким. Что-то заставит вас сегодня серьезно задуматься о назревающих в жизни проблемах. Обратите внимание на тот момент, что вы сами кузнец своего счастья и перестаньте слепо рассчитывать на чью-то помощь. Гороскоп на среду говорит о том, что вам необходимо внутреннее уединение.

ВЕСЫ — Десятка Кубков

Весы 29 мая проведут день в полном комфорте и гармонии: с близкими, с окружением и даже с самим собой. Возможно, случится то, что заставит вас посмотреть на жизнь под совершенно другим углом. При этом, скорее всего, предсказания могут касаться личной стороны жизни. У вас в душе появятся столь долгожданные мир и комфорт, которых ранее так остро не хватало. Воспользуйтесь всеми шансами, которые предоставит вам судьба.

СКОРПИОН — Дама Денариев

Королева или Дама Денариев – образ женщины, которая добивается прежде всего общественного признания и уже затем семейного благополучия. Это в некой мере отбросит тень влияния и на Скорпионов: вы будете слишком озабочены работой, и совершенно прекратите замечать личные проблемы. Однако, как пророчит гороскоп на завтра, это может оказаться правильным решением. Существует вероятность того, что ваши жертвы будут оценены, так как позволят всем увидеть, насколько важны вам поощрения и похвала.

СТРЕЛЕЦ — Четверка Мечей

Стрельцы 29 мая будут вынуждены начать борьбу за свое место под солнцем. Вам придется драться словесно и доказывать свою правоту для того, чтобы не пострадала собственная репутация. Возможно, виной всему – необдуманные и легкомысленные поступки, которые вы совершили ранее. Гороскоп по картам Таро рекомендует в этот день вам хорошенько обдумать каждый свой шаг и действовать очень осторожно, иначе можете пострадать от собственной резкости.

КОЗЕРОГ — Король Кубков

Карта Король Кубков олицетворяет ваше стремление к приобретению трансцендентного опыта, к освобождению от пут сознания и мистическому единению с вселенной, которая приготовила для вас яркий и незабываемый сюрприз. Cуществует вероятность, что ваша жизнь круто изменится, однако вам стоит приложить к этому определенные усилия.

ВОДОЛЕЙ — Четверка Жезлов

Водолеям 29 мая предстоит переделать массу важной работы, которая даст старт для начала нового этапа в жизни. Эта карта является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Именно Четверка Жезлов выпадает в личном раскладе людям, которые готовы идти напролом ради своего счастья. Гороскоп на сегодня означает, что и на вашу улицу пришел праздник. Это могут быть различные значимые события как в личной жизни, так и на почве карьеры.

РЫБЫ — Дама Жезлов

Карта символизирует доверие к себе, мир с самим собой и душевную гармонию. Сегодня Рыбы – открыты новому и легки на подъем. Возможно, даже стоит проявить инициативу и она найдет широкий отклик у окружения и будет высоко оценена кем-то свыше. Помните, даже самые авантюрные предложения могут оказаться весьма полезными и стоящими. Стоит также отметить, что Рыбам следует немного отдохнуть от повседневной рутины и поменять что-то в своей жизни, иначе будете жалеть о том, что она прошла серо и неинтересно.

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