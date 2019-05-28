Гороскоп на 29 мая 2019: кому завтра не повезет

Гороскоп на завтра, 29 мая 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на завтра.

Фото: airvent.com.ua

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Овен

Гороскоп на 29 мая для Овнов советует не отчаиваться и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все в вашей жизни наладиться.

Телец

Тельцам следует 29 мая отложить ежедневные заботы и посвятить день отдыху. Найдите время для общения с людьми, которые вам приятны, прогулок, хорошего фильма или книги.

Близнецы

29 мая на Близнецов навалится куча дел. Старайтесь быть максимально сосредоточенными, чтобы ничего не упустить из виду. Вечером примите горячую ванну или посмотрите фильм — вам нужны положительные эмоции.

Рак

У Раков 29 мая будет очень напряженный день. Звезды советуют: будьте осторожны в отношениях с руководством и коллегами по работе — ваши инициативы могут оказаться не ко времени.

Лев

Гороскоп на 29 мая для Львов рекомендует заняться своим здоровьем. Подумайте, не стоит ли вам пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Дева

29 мая Дев ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Весы

Гороскоп на 29 мая обещает Весам романтический день. Возможно, именно завтра вы встретите свою вторую половинку. Есть вариант, что о себе также напомнят бывшие.

Скорпион

29 мая Скорпионам необходимо настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.

Стрелец

Гороскоп на 29 мая рекомендует позаботиться о том, чтобы иметь ухоженный внешний вид и хорошее настроение. Если усталость все же дает о себе знать, попробуйте освежиться на длительной прогулке.

Козерог

Козерогов 29 мая ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Водолей

Гороскоп на 29 мая советует Водолеям прислушаться к себе, и если у вас будет момент, когда вам не захочется отвечать на телефонные звонки или чей-то вопрос — не отвечайте. Посвятите этот день полностью себе.

Рыбы

Рыбам 29 мая необходимо научиться прислушиваться к интуиции. Именно она может помочь вам найти правильное решение даже в самой сложной ситуации.

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