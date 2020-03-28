Гороскоп на 29 марта по картам Таро: кого ждут неприятности со здоровьем

Гороскоп на 29 марта 2020 года, по картам Таро советует всем знакам Зодиака настроиться на сложный день. Обратите внимание на своей окружение.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на воскресенье по картам Таро.

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ОВЕН - Император

Если Император заходит слишком далеко, нация может оказаться на бесплодных пустошах. Подобно этому в вашей жизни вы можете превратиться в тиранов и диктаторов либо позволить другим относиться к себе таким образом.

ТЕЛЕЦ - Восьмерка жезлов

Вспышка вдохновения – это то, что вы почувствуете.Ваш мотор работает на всех парах, и все ваши цели – у вас в руках. Другой вариант – вы почувствуете большой прилив энергии.

БЛИЗНЕЦЫ - Семерка кубков

Эта карта может иметь несколько разных значений. Во-первых, она может означать, что перед вами множество выборов. Другая интерпретация – что вы так загипнотизированы возможностями, что застываете в нерешительности.

РАК - Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Когда эта карта появляется в раскладе, это значит, что вы получили мир, которого искали.

ЛЕВ - Суд

Это знак перемен, отрицательных или положительных. В вашу жизнь придет новое. Постарайтесь понять смысл возложенной на вас задачи и выполнить ее с честью. Эта карта - символ изменений, которые либо происходят в вашей жизни в настоящий момент, либо вот-вот обрушатся на вас.

ДЕВА - Пятерка мечей

Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание.Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

ВЕСЫ - Четверка жезлов

Ваша безопасность и стабильность находится в непосредственной близости к совершенно нереальными элементами. Когда эта карта появляется, то, значит, настало время открыть дверь, иными словами, предпринять конкретные действия в направлении ваших желаний.

СКОРПИОН - Восьмерка кубков

Вы поворачиваетесь лицом к источнику своей интуиции, так чтобы снова получить вдохновение, и на этот раз отправиться по новой дороге. Вы будете чувствовать беспокойство или смутное желание избежать чего-либо.

СТРЕЛЕЦ - Двойка денариев

Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи. Проявляйте гибкость, не отказывайтесь попробовать новое, а если не получилось с первого раза — повторите попытку, а потом еще и еще раз, до тех пор, пока не выиграете.

КОЗЕРОГ - Король кубков

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Не скрывайте эмоций. Король кубков - карта, которая выпадает вам нечасто, а это значит, что вы должны следовать ее советам и предсказаниям.

ВОДОЛЕЙ - Шестерка мечей

Вас ожидают перемены, или вам предстоит нечто необычное. Эта карта редко дает ответы на вопросы, но всегда стоит следовать ее советам. Главное - не опускать руки и не отказываться. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь.

РЫБЫ - Солнце

На этой карте мужчина в образе сияющего солнца. Эта карта принесет вам безмятежное счастье. Подлинная удача приходит лишь к тем, кто, подобно детям, воспринимает жизнь просто и мудро, не осложняя ее амбициями и честолюбием.

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