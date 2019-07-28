Гороскоп на 29 июля 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 29 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Понедельник будет не простым днем для многих знаков Зодиака. Так, Овнам и Девам следует осторожно относиться ко своим финансам, а вот Ракам и Скорпионам - расслабиться и отдохнуть. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

29 июля гороскоп для Овнов рекомендует этому знаку осторожно относиться к своим финансам. В последнее время вы тратите слишком много денег и это в будущем может негативно повлиять на ваши дела. Также, постарайтесь заключить в этот день какую-то выгодную сделку.

Телец

29 июля Тельцов ждет множество неприятных сюрпризов и мелких неприятностей. Постарайтесь вести себя сдержано и не реагировать на провокации. Помните, что любой конфликт можно решить.

Близнецы

Гороскоп на 29 июля для Близнецов советует этому знаку обратить внимание на свое здоровье. Постарайтесь отдохнуть и расслабиться. Кроме того, вам следует поговорить с близким другом, поскольку он нуждается в вашей помощи и поддержке.

Рак

Звезды рекомендуют Ракам 29 июля посвятить день развлечениям. Веселитесь и не думайте ни о чем. Не смотря на то, что вы сильно устаете в последнее время вам стоит найти в себе силы на активный отдых или спорт.

Лев

Львам 29 июля необходимо подумать о том, что мешает им двигаться дальше. Вы сами не понимаете чего хотите и это негативно влияет на ваше эмоциональное состояние. Кроме того, постарайтесь отдохнуть.

Дева

Гороскоп на 29 июля обещает Девам насыщенный на приключения день. Отправляйтесь к морю или в горы, поскольку там вы найдете душевное равновесие и сделаете выводы, которые помогут вам двигаться дальше.

Весы

29 июля Весам следует быть осторожнее с незнакомцами. В понедельник вы можете встретить человека, который негативно повлияет на ваше будущее. Возможно, вы потеряете из-за него крупную сумму денег.

Скорпион

Гороскоп на 29 июля предупреждает Скорпионов об опасности, которая может подстерегать их в самом неожиданном месте. Будьте вежливы с врагами и не держите обиду на друзей. Вечером вас ожидает приятный сюрприз.

Стрелец

Гороскоп на 29 июля рекомендует Стрельцам заняться работой. Вам следует осторожно спросить о повышении у руководства. Возможно, именно в этот понедельник вам не откажут и у вас будет шанс улучшить своей финансовое состояние.

Козерог

Козерогам 29 июля необходимо решить старый конфликт, который мешает им двигаться дальше. Постарайтесь расслабиться, но не отпускайте ситуацию. Вам придется приложить некоторые усилия, чтобы наладить свою жизнь.

Водолей

29 июля Водолеям стоит довериться судьбе. Следуйте за ней и не дайте себе оплошать. Вы сможете достичь успеха, если будете настойчивы и уверенны в себе. Внимательно следите за знаками, которые дает вам Вселенная.

Рыбы

Гороскоп на 29 июля для Рыб рекомендует этому знаку Зодика посвятить день своей семье. Вы проводите слишком мало времени со своими близкими и это негативно влияет на ваши взаимоотношения. Исправьте это, если не хотите серьезного конфликта в будущем.

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