Гороскоп на 29 февраля 2020 года: что ждет Раков, Тельцов, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 29 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астрологи рассказали, какой будет суббота.

Рыбам рекомендуется провести этот день с близкими, у Тельцов есть шанс встретить свою судьбу, а Стрельцам нужно прислушаться к своей интуиции. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на субботу, 29 февраля.

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Овен

Овны 29 февраля могут получить важные известия, которые повлекут за собой большие перемены в жизни. Также астрологи рекомендуют в этот день не откровенничать с посторонними о личной жизни – недоброжелатели могут позавидовать.

Телец

Одинокие Тельцы 29 февраля смогут встретить свою судьбу. Правда, астрологи предупреждают: все зависит только от вас. Проявите инициативу! Кроме того, будьте аккуратны в этот день с деньгами.

Близнецы

29 февраля Близнецам нужно быть собранными и обращать внимание на детали – рассеяность может сыграть с вами злую шутку. Вечером ждет приятный сюрприз.

Раки

Астрологи рекомендуют Раками провести 29 февраля с близкими. Возможно, кто-то нуждает в вашей помощи. Также не стоит тратить деньги в этот день, ведь есть шанс вернуться домой с бесполезной покупкой.

Лев

Львы, которые идут к цели, могут столкнуться 29 февраля с трудностями. Однако не стоит отчаиваться. Для вас наступает благоприятный период.

Дева

29 февраля Девам не стоит принимать важных решений и начинать новое дело. Лучше провести время на природе и порадовать себя приятной покупкой.

Весы

Весам в этот день астрологи рекомендуют уделить особое внимание внешнему виду. Сегодня от него будет зависеть многое. Кроме того, вечером ждет романтическая встреча.

Скорпион

29 февраля для Скорпионов – идеальный день, чтобы наконец-то записаться в спортзал или бассейн. Есть вероятность, что-то кто-то посторонний захочет разрушить ваши отношения с близкими. Не стесняйтесь пресекать подобные попытки.

Стрелец

Стрельцам астрологи рекомендуют 29 февраля прислушаться к своей интуиции – она подскажет вам ответ на давно волнующий вопрос. Вечер лучше провести дома: посмотрите фильм, пригласите друзей в гости.

Козерог

29 февраля любой риск Козерогов будет оправдан. Сложности, которые возникнут в первой половине дня, с легкостью разрешаться к вечеру.

Водолей

29 февраля для Водолеев – благоприятный день для шопинга. Однако на вас могут навалиться бытовые дела, которые отберут много сил. Не стесняйтесь обращаться за помощью.

Рыбы

29 февраля Рыбы ощутят мощный прилив энергии, который поможет принять правильные решения и осуществить планы. Не стоит прислушиваться к словам других людей – скорее всего они правдивы лишь частично.

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