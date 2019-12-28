Гороскоп на 29 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 29 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: stocksnap.io

Овен

Гороскоп на 29 декабря говорит, что если вы сильно устали, то нечего удивляться своей несосредоточенности. В таком состоянии крайне сложно организовать мысли и исполнять обязанности. Подумайте о том, чтобы взять достаточно выходных.

Телец

Для Тельцов 29 декабря станет отличным днем для начала новых дел. Если нет возможности сменить место работы, измените обстановку. Любые нововведения пойдут вам на пользу.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам 29 декабря справиться с тревогой, которая может вызвать растерянность, ревность и нестабильность в отношениях. Спросите себя, что является источником вашего беспокойства и доверяйте рекомендациям, которые вы получите.

Рак

29 декабря звезды напомнят Ракам: человек, по которому вы скучаете, тоже думает о вас. Он в скором времени объявится в вашей жизни и перевернет ее с ног на голову. Вы будете очень счастливы.

Лев

Не откладывайте важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и обременят вас в наименее подходящий момент. Если вы потеряли веру в собственные силы — знайте, что 29 декабря удачный день менять ситуацию. Судьба будет способствовать.

Дева

Гороскоп на 29 декабря говорит, что в этот день вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Весы

29 декабря Весов ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Скорпион

Скорпионы, 29 декабря не заставляйте себя слишком сильно к физической активности. Ваш организм нуждается в регенерации. Отдых с друзьями позволит вам успокоиться и набраться сил. Перед вами много вызовов, и вы не сможете справиться с ними в утомленном состоянии.

Стрелец

У Стрельцов с 29 декабря наступит счастливый период. Звезды будут способствовать им в процветании, что поможет излучать уверенность и привлекать нужных людей. Представителям этого знака полезно будет отдаться любовным делам, но главное помнить, что не стоит пренебрегать доверием других.

Козерог

Козероги, 29 декабря вы можете чувствовать себя отчаявшимся и уставшим от дел. Звезды советуют принимать помощь других и удалять лишние и несрочные планы из своего расписания.

Водолей

Звезды говорят, что Львам 29 декабря следует большую часть времени провести с любимым человеком, это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Рыбы

Рыбы, если ваше сердце свободно, то совсем скоро вы обязательно влюбитесь. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит вам массу впечатлений и романтики.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!