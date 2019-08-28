Гороскоп на 29 августа: кого ждет трудный четверг

Гороскоп на 29 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому в этот день будет тяжко, а кому будет невероятно везти? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 29 августа рекомендует Овнам в четверг прислушаться к совету своих друзей. В этот день они могут дать вам неплохой совет, который поможет вам избежать ошибок. Кроме того, ждите парочку интересных сюрпризов.

Телец

У Тельцов выдался очень напряженный период, но до финишной черты осталось совсем немного. Вы сделали все что от вас требовалось и скоро пожнете плоды успеха. Кстати, финансовое положение тоже должно прийти в норму.

Близнецы

Гороскоп на четверг рекомендует Близнецам воздержаться от незапланированных покупок и вообще поберечь деньги. Ничего страшного, но в скором времени вас могут ждать неожиданные расходы, поэтому лучше сэкономить.

Рак

29 августа Раки могут получить важную новость, которая сыграет поворотный момент в их жизни. Кого-то эта новость может огорчить, но не грустите слишком сильно, все наладится.

Лев

Звезды говорят, что в четверг у Львов идеальный день, чтобы взять жизнь в свои руки и возможно начать все с чистого листа. Это может касаться как профессиональной, так и личной сфер.

Дева

Девы 29 августа должны быть максимально спокойны и уравновешенны. Ваш внутренний дзен не должны колебать внешние раздражители. Это может отвлечь вас от намеченных целей, что сейчас было бы крайне не желательно.

Весы

Гороскоп на 29 августа для Весов говорит о предстоящих сложностях. Несмотря на это, четверг будет легким днем, во время которого, вы сможете добиться необходимых результатов и удовлетворить свои потребности.

Скорпион

В четверг, 29 августа Скорпионам предстоит долгий и напряженный диалог с собой. В этот день вам следует дать себе возможность признать свои ошибки и начать над ними работать. Будьте искренни и не закрывайтесь в себе.

Стрелец

Гороскоп на 29 августа советует Стрельцам расслабиться и начать импровизировать. Этот день принесет вам успех, если вы не опустите руки и сделаете все правильно. Кроме того, обязательно проведите вечер со своими близкими.

Козерог

В четверг 29 августа вам необходимо быть максимально дружелюбным и расслабленным. Гороскоп для Козерогов советует им с осторожностью отнестись к новым предложениям и подозрительным сделкам.

Водолей

Гороскоп на 29 августа просит Водолеев быть активными. Так, в этот день вы сможете получить необходимый результат, только в том случае, если вы приложите к этому усилия.

Рыбы

Вам срочно необходимо изменить свое окружение. Вы постоянно тратите время на ненужных людей и из-за этого страдаете. Уделите внимание себе и у вас все наладится.

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