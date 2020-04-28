Гороскоп на 29 апреля по картам Таро: каким будет этот день

Гороскоп на 29 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен - Туз жезлов

Вам предстоит сложный период. Будьте внимательны к деталям и не дайте себе возможности опустить руки. Помните, что у вас впереди множество задач и вам понадобятся силы.

Телец - Двойка денариев

Не бойтесь ничего и помните, что молодость прощает все. Ваша внутренняя сила поможет вам пройти все испытания и даст возможности. Открывайте новые горизонты и не реагируйте на критику.

Близнецы - Дама кубков

Будьте спокойны. Думайте перед тем, как говорить и говорите только тогда, когда обращаются к вам. В этот день вам придется сразиться за правду и доказать, что вы честный человек.

Рак - Десятка денариев

Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Ощутите себя человеком, богатым внутренне и внешне, и поделитесь своим богатством с другими.

Лев - Тройка мечей

Будьте внимательны к мелочам и не дайте себя обмануть. Также вам предстоит важный разговор с близким другом. Будьте добры и вежливы к нему. Также, обратите внимание на своих коллег.

Дева - Дама денариев

Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.

Весы - Пятерка кубков

Наступает время, когда любое дело или проект просто рушится под силой собственной тяжести. Начальный огонь и вдохновение истощаются под тяжестью осложнений. Идите к своей цели, не смотря ни на что, и не пытайтесь обмануть Вселенную.

Скорпион - Десятка жезлов

Вы на данный момент погружены в переживания, которые, строго говоря, можно назвать субъективными. В вашей жизни не произошло ничего трагичного, что могло бы причинить вам столько огорчений. Но вы до такой степени запутались в собственных желаниях и страхах

Стрелец - Четверка кубков

Вы только начали свой путь и уже ожидаете результат. Не спешите, попытайтесь успокоится и вникнуть в суть того, что вы делаете. Ваше стремление к успеху может испортить вам первоначальную цель.

Козерог - Тройка жезлов

Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием.

Водолей - Король мечей

Используйте предложенный шанс, согласитесь на компромисс или пойдите на примирение. Не верьте льстивым похвалам и обещаниям. Судьба играет вам на руку.

Рыбы - Паж кубков

Будьте осторожны, ведь внезапный успех может вскружить вам голову и вы забудете о предосторожностях. Помните, свет сопровождает вас на всем жизненном пути и вы сами должны стать его источником.

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