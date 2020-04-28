Гороскоп на 29 апреля: как избежать недоразумений Водолеям, Ракам и Близнецам

Гороскоп на 29 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на среду.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Это тяжелое время для работы, коммуникаций и принятия важных решений. Сегодня будет достаточно сложно сосредоточиться на важной задаче или достичь какого-то соглашения. Кроме того, вы станете весьма чувствительны к тому, что говорят другие люди. Несмотря на это, старайтесь избегать любых недоразумений и конфликтов.

Овен

Сегодня могут возникнуть некоторые ошибки или недоразумения, которые нужно устранить. Тем не менее это хорошее время для самоанализа и генерации новых идей. Вы почувствуете особое вдохновение и желание экспериментировать, чтобы достичь наилучших результатов.

Телец

Социальные или эмоциональные проблемы сейчас плохо сочетаются с практичными и логичными делами. Люди слышат вас, но не обязательно видят всю картину. Сегодня важно быть особо внимательными к тому, что говорите и пишете.

Близнецы

Сегодня ожидаются сложные взаимодействия. Люди могут неверно истолковать то, что вы говорите, провоцируя различные недоразумения. Лучше не торопитесь делать выводы, принимать решения и оценивать ситуацию, если не обладаете всей необходимой информацией.

Рак

Это хорошее время для того, чтобы исследовать свои чувства. Тем не менее сегодня появится некоторая тенденция неправильно понимать друг друга. Будьте внимательны и следите за тем, что говорите. Лучше не делайте расплывчатых заявлений, чтобы избежать недоразумений.

Лев

Это время новых возможностей, особенно связанных с карьерой, бизнесом, финансами и репутацией. Тем не менее сегодня появится некоторая тенденция все неправильно понимать и истолковывать. Следите за этим, чтобы избежать обид и недопонимания.

Дева

Сегодня вы почувствуете особое вдохновение для новых идей и планов. Это хорошее время для расширения кругозора и развития перспектив. Однако сегодняшняя энергия способна вызвать недоразумения в общении. Стремитесь быть терпеливыми и избегайте поспешных выводов.

Весы

Это хорошее время для того, чтобы получить важные подсказки и лучше разобраться в финансах. Тем не менее сегодня могут возникнуть некоторые трудности в общении. Скорее всего, вы будете слишком сосредоточены на словах, а не на намерениях, стоящих за ними.

Скорпион

Это удачное время для блестящих идей и интеллектуальной деятельности. Однако сегодня вы будете склонны все преувеличивать. Чувства и логика сейчас имеют тенденцию смешиваться во всех неправильных направлениях. Старайтесь тщательно подбирать слова, чтобы избежать недоразумений.

Стрелец

Сегодня может возникнуть некоторое несоответствие между чувствами и тем, что вы услышите. Постарайтесь не придавать большого значения коммуникациям, которые кажутся немного странными. Это хорошее время, чтобы отвлечься от любых размышлений и анализа.

Козерог

Сегодняшняя энергия способна вызвать некоторые трудности в коммуникациях. Вы можете сказать совсем не то, что чувствуете в своем сердце, поскольку существует тенденция неверно истолковывать информацию и делать неправильные выводы.

Водолей

Это хорошее время для новых идей, которые способны улучшить личную или семейную жизнь. Однако старайтесь тщательно подбирать слова, если хотите что-то обсудить или выразить свои чувства, иначе могут возникнуть некоторые недоразумения.

Рыбы

Это благоприятное время для новых идей и проектов. Сегодня вы почувствуете особый энтузиазм по поводу того, что изучаете. Однако старайтесь не возлагать большие надежды на поддержку или понимание других людей, поскольку сегодняшняя энергия может вызвать сплошные недоразумения.

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