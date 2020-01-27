Гороскоп на 28 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 28 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Для кого из знаков Зодиака вторник станет замечательным днем, а кому лучше не надеяться на удачу и успех?. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Овны 28 января будут жутко заняты. Дела захватят ваше внимание на весь день и вы будете вынуждены потратить на решение всех вопросов немало сил.

Телец

Тельцам же во вторник гороскоп рекомендует твердо стоять на земле и не поддаваться на различные провокации и внешние раздражители, поскольку это может привести к большому конфликту.

Близнецы

Близнецы же 28 января получат ценную возможность убедиться в том, какие же замечательные люди их окружают. Вероятно, вам протянут руку помощи оттуда, откуда вы не ждали.

Рак

Ракам гороскоп на 28 января прогнозирует множество интересных и необычных задач на работе. Вам предстоит подключить весь свой интеллект и творческий потенциал, чтобы с ними справиться. Но и награда может быть велика.

Лев

А вот Львам во вторник лучше не перетруждаться. Если у вас появится возможность отложить какие-то дела, то постарайтесь ею воспользоваться. Ваша трудоспособность 28 января будет не на высоте.

Дева

Девам лучше сконцентрироваться на одном конкретном деле, если они хотят добиться в нем успехи. И поменьше слушайте людей, которые сомневаются в ваших силах.

Весы

Весам предстоит немало поработать. Начальство может подкинуть вам трудную работенку, однако эта задача сулит вам хороший финансовый бонус.

Скорпион

У Скорпионов ожидается очень хороший день, полный интересных событий и встреч. Вечером же вам приготовят приятный сюрприз. Наслаждайтесь этим моментом.

Стрелец

Астрологи рекомендуют заняться устранением ошибок и исправлениями любого рода, а новые проекты пока лучше не затевать.

Козерог

Держите эмоции при себе, именно они могут лишить вас преимущества, которое была заработано интенсивным трудом!

Водолей

В этот день вам достаточно быть собой, чтобы казаться окружающим обаятельным и интересным.

Рыбы

Ваше замешательство может быть связано с целями, которые вы для себя уже очертили, но пока не знаете, как их достичь.

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