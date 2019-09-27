Гороскоп на 28 сентября 2019: кого ждет трудная суббота

Гороскоп на 28 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Некоторым знакам Зодиака нужно будет следить за эмоциями особенно тщательно, а вот кое-кому будет сильно везти. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Для Овнов звезды обещают весьма напряженный и непростой день. Гороскоп на 28 сентября говорит, что в субботу какое-то неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимум выдержки и изворотливости. Впрочем, в случае успеха вас ждет какой-то невероятный приз.

Телец

Тельцам в субботу нужно просто расслабиться и отдохнуть. Вы взвалили на себя все дела мира и пытаетесь успеть повсюду. Это похвально, однако ваши силы на исходе и перед следующей неделей вам необходимо перезарядить батарейки.

Близнецы

У Близнецов 28 сентября есть отличный шанс сделать решительный шаг навстречу переменам. Если вы считаете, что к ним готовы, то не теряйте времени и идите вперед. Если в субботу вам поступит какое-то неожиданное предложение, то без сомнений соглашайтесь. Это к добру.

Рак

Ракам в субботу лучше быть поосторожнее в общении с людьми. Поумерьте обычную для себя радушность и доверчивость, поскольку именно завтра это может привести к неприятностям. 28 сентября ошибок лучше не допускать, это может кончиться плохо.

Лев

Вокруг Львов в последнее время творится какой-то бардак. Гороскоп рекомендует в субботу добавить в него хотя бы щепотку порядка. Можете начать с вашего жилья или же наконец-то выяснить с кем-то отношения. Кроме того, звезды рекомендуют вам не стесняться и громко высказывать свои идеи вслух. Хватит себя недооценивать!

Дева

Суббота - отличный день для того, чтобы очистить свою жизнь от беспорядка и лишних забот. Завтра можно порадоваться солнышку, подольше поваляться в кровати и выпить чашечку ароматного кофе или чая. Вы этого заслужили.

Весы

Весам гороскоп на 28 сентября обещает очень хорошие условия для трудовой деятельности. Несмотря на выходной, вы будете полны энергии и вдохновения. Чем не повод решить какую-то сложную задачку, до которой у вас не доходили руки на буднях?

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы будут заниматься саморазвитием. Может быть пойдете на какие-то курсы или в спортзал, а вот вечером вас ждут весьма приятные дела. Погулять с друзьями или залечь на диванчике с хорошей книгой - решать вам.

Стрелец

Стрельцам 28 сентября лучше не распускать язык и держать свои эмоции в узде. Не спешите с выводами, поскольку они могут быть ложными, что безнадежно испортит важные для вас отношения.

Козерог

Козерогам не лишним будет найти сегодня возможность провести больше времени с друзьями, не ограничивайте свои мечты и фантазии, не забывайте о внутреннем голосе и хорошо развитой интуиции, которая скоординирует вас в выборе правильного направления.

Водолей

Завтра у вас будет уникальная возможность громко заявить о себе. Не упустите ее, поскольку такие шансы судьба дает не часто. Позитивный итог станет залогом отличного настроения и прекрасного дня.

Рыбы

Для Рыб этот день недели может оказаться крайне негативным. Наиболее правильным решением сегодня будет отложить дела и задачи, требующие скрупулезного подхода и максимальной самоотдачи в физическом и моральном плане. Не лезьте в споры и ссоры.

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