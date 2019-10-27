Гороскоп на 28 октября 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 28 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Овнам 28 октября нужно сконцентрировать внимание на своей семье. Поговорите с близкими, возможно они затаили на вас обиду ивам необходимо исправить ситуацию.

Телец

Тельцы, внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. Постарайтесь дать себе возможность сконцентрировать внимание на работе и важных задачах.

Близнецы

28 октября 2019 года Близнецам следует обратить внимание на состояние своего здоровья. Обратитесь к врачу, если вас что-то беспокоит.

Рак

Гороскоп на 28 октября говорит, что Ракам необходимо прислушаться к своему сердцу. Будьте готовы получить настоящий пинок от Вселенной, который направит вас на истинный путь.

Лев

28 октября Львов ожидает неожиданная финансовая прибыль. Будьте открыты к миру и новым предложениям, которые будут касаться вашей работы или новых проектов.

Дева

Гороскоп на 28 октября говорит о том, что Девам необходим отдых. Постарайтесь не концентрироваться на негативе и не дайте никому манипулировать собой.

Весы

Весам гороскоп на 28 октября советует задуматься о своем будущем и начать двигаться к мечте. Делайте все возможное на пути к успеху и не давайте себе унывать.

Скорпион

Гороскоп на 28 октября даст вам шанс улучшить взаимоотношения с коллегами. Постарайтесь сделать правильный выбор и не отказывайте в помощи.

Стрелец

Стрельцы, 28 октября поговорите со своей семьей о наболевшем. Вам необходимо дать волю своим чувствам и эмоциям. Не опускайте руки, если все будет валиться из них.

Козерог

Гороскоп на 28 октября советует Козерогам окунуться с головой в работу. Вам удасться заключить сделки, которые принесут вам успех и хорошую прибыль.

Водолей

Звезды советуют Водолеям 28 октября посвятить день своему хобби. Будьте собой и не дайте никому себя обмануть или одурачить. Кроме того, вас ждет приятная новость.

Рыбы

Гороскоп на 28 октября для Рыб рекомендует расслабиться и отдохнуть. Забудьте о проблемах и не давайте себе унывать. Вам необходимо дать себе возможность собраться с мыслями.

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