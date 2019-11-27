Гороскоп на 28 ноября по картам Таро: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 28 ноября 2019 года по картам Таро.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Восьмерка жезлов

Восьмерка Посохов это карта большой силы и скорости. Эта энергия может соотноситься с тем, что вас окружает, или с ментальными процессами, которые в этот момент эффективны и продуктивны. Вы хорошо работаете и все ваши цели – у вас в руках.

ТЕЛЕЦ - Тройка кубков

Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями. Но маски на этой карте также могут означать насильственную радость - так мы улыбаемся, чтобы другие не заметили боль.

БЛИЗНЕЦЫ - Мир

28 ноября вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретет внутреннее равновесие. Эта карта предвещает несомненный успех задуманного, причем вне зависимости от сферы деятельности.

РАК - Повешенный

Повешенный – одна из самых таинственных и богатых ассоциациями карт. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время - можем плыть против течения.

ЛЕВ - Рыцарь жезлов

Ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется "все и сразу", либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

ДЕВА - Луна

Волк и собака, которые изображены на карте символизируют два разных отношения к подсознанию. В вашей жизни нет ярко выраженных целей и задач. Вы слепо бредете в будущее, спотыкаясь на каждом шагу.

ВЕСЫ - Король кубков

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

СКОРПИОН - Семерка денариев

Эта карта говорит о добродетели терпения. Нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само.

СТРЕЛЕЦ - Четверка мечей

Пришло время отойти от дел и отдохнуть. Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы.

КОЗЕРОГ - Рыцарь мечей

Эта карта символизирует взлеты ума, будь то полет воображения или изобретательности. Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение чистой силой воли.

ВОДОЛЕЙ - Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Вы остались одни и сами отталкиваете помощь.

РЫБЫ - Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь. Без этой энергии жизнь была бы сведена к простому выживанию.

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