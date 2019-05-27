Гороскоп на 28 мая 2019: кого ждет огорчение

Гороскоп на 28 мая 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Один из знаков Зодиака ждет серьезное огорчение, другому же предстоит помотаться, решая семейные дела. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

Овен

Гороскоп на 28 мая говорит, что завтра вас ждет очень насыщенный событиями и динамичный день, который будет наполнен совершенно разными эмоциями: от безумной радости до сильного стресса.

Телец

Представителям этого знака гороскоп на 28 мая обещает массу ощущений, которые раньше были совершенно не характерны для вашего ритма жизни. В первой половине дня вас наверняка будет бесить, но зато на вторую - прогнозы благоприятные.

Близнецы

Близнецы в последнее время очень загрузились работой и позабыли о том, что жизнь это не только рутина, но и удовольствие. Гороскоп на 28 мая утверждает, что во вторник вас ждет долгожданный отрыв.

Рак

Вероятно, Ракам завтра придется серьезно помотаться, решая семейные дела. Звезды советуют вам во вторник первую очередь подумать о себе, забыв о других.

Лев

Именно 28 мая Львы получат помощь от вселенной в полном размере — вам выпадет возможность реализовать свои мечты в полном объеме.

Дева

Представители этого знака Зодиака подвергаются риску стать объектом для критики со стороны коллег и ближайшего окружения. Вероятно, вы ранее поспешили дать какое-то масштабное обещание, которое так и не исполнили. Вселенная предупреждает о том, что свое слово необходимо держать, а если вы этого не сделали - придется расплачиваться.

Весы

Представителей этого знака весь день будет преследовать тревожное чувство: вам будет казаться. что все вокруг настроены против, врут и пытаются задеть за больное. Но это не так. Так что не настраивайте себя на плохое.

Скорпион

Звезды не обещают Скорпионам легкий и простой день, но при этом вторник обязательно будет продуктивным и сможет дать вам огромный толчок к светлому будущему.

Стрелец

Ранее вы обидели человека, который относился к вам со всей душой. Резкие высказывания или поспешные, а главное - неправильные выводы могли привести к конфликту. Для этого вам нужно быть максимально честным и открытым.

Козерог

28 мая не бойтесь откровенно заявлять о своих целях и желаниях - замалчивание не доведет вас до добра и не приблизит к намеченным целям.

Водолей

Гороскоп предупреждает Водолеев, что 28 мая их ждет какое-то огорчение. Возможно, вас расстроит кто-то близкий, но не расстраивайтесь - путь к примирению лежит через разговоры.

Рыбы

Гороскоп на вторник предупреждает Рыб о сбое в привычном им распорядке. Вас ждет яркий и необычный день, который может кардинально изменить вашу жизнь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!